Estados Unidos venció a Bosnia y avanzó a octavos de final del Mundial 2026

Estados Unidos confirmó su gran presente en el Mundial 2026 al derrotar 2-0 a Bosnia y asegurar su clasificación a los octavos de final. El equipo dirigido por Mauricio Pochettino enfrentará a Bélgica, aunque sufrió la expulsión de su goleador, Folarin Balogun.
Estados Unidos dio un nuevo paso en el Mundial 2026 al imponerse por 2-0 sobre Bosnia en el Levi’s Stadium de California y asegurarse un lugar en los octavos de final. El conjunto dirigido por Mauricio Pochettino volvió a mostrar eficacia en los momentos decisivos del partido y sacó adelante un encuentro que se le complicó en el complemento por la expulsión de su goleador, Folarin Balogun.
El equipo norteamericano golpeó en el cierre del primer tiempo y liquidó el encuentro en la segunda mitad gracias a los tantos de Balogun y Malik Tillman. Con este resultado, Estados Unidos avanzó a la fase eliminatoria, instancia en la que enfrentará a Bélgica el próximo lunes 6 de julio desde las 21, en horario argentino.
La clasificación también representó un objetivo histórico para el seleccionado estadounidense, que buscará superar los octavos de final por primera vez desde la Copa del Mundo disputada en Corea-Japón 2002. Sin embargo, llegará a ese compromiso con una baja sensible, ya que Balogun deberá cumplir una fecha de suspensión tras ser expulsado.
Bosnia comenzó mejor, pero Estados Unidos fue más efectivo
El conjunto europeo tuvo las primeras oportunidades del encuentro y exigió rápidamente al arquero Matt Freese. A los nueve minutos, Ermedin Demirovic sacó un remate potente que el guardameta estadounidense logró contener en dos tiempos tras dar un rebote.
Poco después, Kerim Alajbegovic intentó sorprender directamente desde un tiro de esquina con un córner olímpico, aunque Freese reaccionó a tiempo para evitar la caída de su arco.
Con el correr de los minutos, Estados Unidos equilibró el desarrollo y comenzó a generar peligro. Folarin Balogun tuvo la primera ocasión clara con un remate desviado tras un centro de Antonee Robinson, mientras que Nikola Vasilj también intervino para evitar la apertura del marcador luego de un envío de Weston McKennie.
Balogun apareció en el momento justo
Cuando el primer tiempo parecía encaminarse al empate, el delantero estadounidense volvió a demostrar su capacidad goleadora. A los 44 minutos recibió un pase filtrado en la puerta del área y definió con un zurdazo bajo que pasó entre las piernas del arquero Nikola Vasilj para establecer el 1-0.
Antes del descanso, el atacante estuvo muy cerca de ampliar la ventaja. Ya en tiempo de descuento, conectó un centro enviado por Sergino Dest, pero su remate desde el área chica impactó en el travesaño y salió desviado.
Ese tanto permitió que el conjunto dirigido por Mauricio Pochettino se fuera al descanso con tranquilidad, luego de un primer tiempo parejo en el que Bosnia había mostrado argumentos para complicar al seleccionado local.
La expulsión cambió el partido, pero Tillman liquidó la historia
El panorama cambió a los 18 minutos del complemento, cuando Balogun vio la tarjeta roja directa por una fuerte infracción sobre Tarik Muharemovic. La expulsión obligó a Estados Unidos a reorganizarse y le dio más espacios a Bosnia para intentar llegar al empate.
El equipo europeo volvió a generar peligro con un remate de volea de Demirovic que encontró una respuesta segura de Freese, mientras que Alajbegovic y Ermin Mahmic también estuvieron cerca de descontar con disparos que pasaron muy cerca del arco estadounidense.
Sin embargo, cuando Bosnia buscaba aprovechar la superioridad numérica, Estados Unidos encontró el golpe definitivo. A los 36 minutos del segundo tiempo, Malik Tillman ejecutó un preciso tiro libre que sorprendió a Nikola Vasilj y estableció el 2-0 definitivo.
Bélgica espera en los octavos de final
El triunfo confirmó el gran momento futbolístico del seleccionado estadounidense, que logró avanzar de ronda gracias a su contundencia ofensiva y a una estructura que supo sostener la ventaja incluso jugando con un hombre menos durante buena parte del segundo tiempo.
Ahora, el desafío será aún mayor. En los octavos de final, Estados Unidos enfrentará a Bélgica con la ilusión de volver a instalarse entre los ocho mejores del Mundial, algo que no consigue desde hace más de dos décadas.
La única preocupación para Mauricio Pochettino será encontrar un reemplazante para Folarin Balogun, máximo referente ofensivo del equipo, quien no podrá estar presente por suspensión tras su expulsión frente a Bosnia. Aun así, el seleccionado norteamericano llegará fortalecido por una victoria que ratificó su candidatura para seguir siendo protagonista en la Copa del Mundo.