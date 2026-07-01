Milei enviará al Congreso un proyecto para reformar la Carta Orgánica del Banco Central

Se elabora en conjunto entre el Ministerio de Economía y el Ministerio de Desregulación.

El presidente Javier Milei anunció este miércoles que enviará al Congreso un proyecto para reformar la Carta Orgánica del Banco Central de la República Argentina (BCRA), una iniciativa que apunta a modificar la ley que establece los principios, objetivos y funciones de la entidad monetaria.

El anuncio fue realizado durante un encuentro con diputados y senadores de La Libertad Avanza, que se desarrolló en el Salón Héroes de Malvinas de la Casa Rosada y reunió a la totalidad del bloque oficialista.

La reforma de la Carta Orgánica del Banco Central responde a uno de los compromisos asumidos por el Gobierno nacional en el marco de las revisiones realizadas por el Fondo Monetario Internacional (FMI), que había planteado la necesidad de avanzar en cambios para fortalecer el marco institucional de la autoridad monetaria. El organismo internacional pide fortalecer la independencia del BCRA y reforzar los resguardos contra la emisión para financiar el déficit fiscal.

Las prioridades legislativas del oficialismo

Antes de la exposición presidencial, la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, encabezó una reunión con los legisladores oficialistas en la que delineó las principales iniciativas que el Gobierno buscará impulsar en el Congreso durante los próximos meses.

Según explicó, las prioridades serán tres proyectos centrales: la reforma política, las modificaciones al régimen de Zona Fría y cambios al proyecto de Inocencia Fiscal.

Presentación del nuevo equipo político

En el mismo encuentro, Karina Milei presentó oficialmente al flamante jefe de Gabinete, Diego Santilli, y a Ignacio Devitt, quien se desempeñará como su segundo.

La secretaria general señaló que ambos tendrán la responsabilidad de acompañarla en la nueva etapa de la gestión y coordinar el trabajo político con los distintos bloques legislativos.

Junto a Karina Milei participaron además el vocero presidencial Adrián Ravier, la presidenta del bloque oficialista en el Senado, Patricia Bullrich, el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, el dirigente Eduardo Menem, el secretario de Comunicación Fabián Fernández y el asesor legislativo Ariel Ferrentino.

Una exposición de tres horas

Alrededor de las 10, Javier Milei tomó la palabra desde un atril y brindó una exposición que se prolongó durante aproximadamente tres horas.

Durante el encuentro, el Presidente repasó los principales lineamientos de la gestión económica y política del Gobierno y anticipó los próximos proyectos que buscará impulsar en el Congreso, entre ellos la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central.