Transporte metropolitano: la Provincia avanza en una nueva licitación y analiza mejoras para el servicio

El transporte metropolitano atraviesa una etapa de redefinición en Entre Ríos, con la elaboración de un nuevo esquema que buscará mejorar la prestación del servicio entre Paraná y las localidades vecinas. Así lo explicó el secretario de Transporte de la provincia, Aníbal Steren, quien confirmó que el Gobierno provincial trabaja en una futura licitación, en la adecuación del sistema de subsidios y en la incorporación de propuestas surgidas del diálogo con los municipios involucrados.

El funcionario sostuvo que la movilidad entre Paraná, San Benito, Oro Verde, Colonia Avellaneda y Sauce Montrull constituye una prioridad debido a la gran cantidad de vecinos que utilizan diariamente el servicio para estudiar, trabajar o realizar distintos trámites. En ese marco, remarcó que la Provincia viene desarrollando un trabajo conjunto con la empresa prestataria y con las administraciones locales.

Foto: Archivo Elonce.

"El gobierno provincial, que se ha hecho cargo de este servicio mancomunadamente con la empresa, viene trabajando intensamente, inclusive están recorriendo también otras provincias para ver cómo funciona en otros lugares y poder implementar lo mejor en nuestra zona", expresó el secretario.

Capacitación y modelos de otras provincias

Steren también hizo referencia a una capacitación desarrollada en Mendoza, donde analizó el funcionamiento del transporte urbano, el sistema de tranvías, los centros logísticos y la zona franca de esa provincia, con el objetivo de evaluar experiencias que puedan adaptarse a la realidad entrerriana.

"Estuvimos viajando en Mendoza, viendo lo que es cómo funciona la zona franca de Mendoza, cómo funcionan los centros de logística, cómo están funcionando el transporte urbano y también el transporte del tren, metrotrenes o tranvía que tiene Mendoza y todos sus alrededores", explicó.

Aníbal Steren, funcionario provincial que habló del servicio de transporte metropolitano en "GPS". Foto: Elonce.

El funcionario aclaró que las diferencias entre ambas provincias son importantes, aunque consideró que siempre es posible rescatar aspectos positivos para fortalecer la planificación local. Según indicó, la capacitación formó parte de un programa impulsado por el Consejo Federal de Inversiones (CFI), orientado a logística y transporte.

La extensión de la Línea 22 y la situación del tren

Uno de los ejes centrales de la entrevista estuvo relacionado con la suspensión del servicio ferroviario que une Paraná con Colonia Avellaneda y la Escuela Almafuerte. Frente a ese escenario, Steren destacó la decisión del Gobierno provincial de extender el recorrido de la Línea 22 para garantizar el traslado de estudiantes y docentes.

"Hemos trabajado para hacer una extensión de la línea 22, tanto la de Acceso Norte como la línea 22 normal. Esta línea se extiende en el horario que los chicos tienen que entrar a la escuela y también el horario que los chicos y los docentes hacen la salida de la escuela Almafuerte", señaló.

Respecto del futuro del tren, explicó que la Provincia aguarda una definición por parte de Trenes Argentinos luego de las pruebas técnicas realizadas sobre la infraestructura y el material rodante: "Lo que estamos esperando desde la provincia es que Trenes Argentinos haga su parte y decida retomar el servicio de trenes que hacían entre tres y cuatro servicios por día", afirmó. Mientras tanto, sostuvo que la ampliación del recorrido de colectivos permitió cubrir los principales destinos que anteriormente atendía el servicio ferroviario.

Foto: Archivo Elonce.

El debate sobre el financiamiento del transporte

Durante la entrevista también surgió la posibilidad de que la Provincia asuma el servicio ferroviario. Si bien confirmó que existen conversaciones permanentes con Nación, Steren aclaró que actualmente la decisión depende exclusivamente de Trenes Argentinos.

En ese contexto, defendió el rol del Estado en el sostenimiento del transporte público y sostuvo que el análisis económico no puede limitarse únicamente a la rentabilidad financiera. "Todo lo que es transporte público tiene un déficit, pero es una política. Es una política, así como están las políticas sociales", afirmó.

Además, agregó: "Mucha gente lo ve como que, en plata, parece que hay pérdida, pero es en realidad una inversión del Estado para que los trabajadores, la clase media, todos aquellos que necesiten transportarse en un sistema confiable".

Según explicó, un sistema eficiente también genera beneficios indirectos, como una menor cantidad de accidentes de tránsito, menos contaminación ambiental y una reducción del congestionamiento vehicular en las zonas urbanas.

La nueva licitación del servicio metropolitano

Otro de los anuncios relevantes fue el avance en la elaboración del pliego para licitar nuevamente el servicio metropolitano, cuyo contrato actual vence en diciembre.

Steren indicó que la intención es implementar un esquema de subsidios similar al vigente en el transporte urbano, especialmente para sostener los beneficios destinados a estudiantes y docentes, sin que ello implique modificaciones en el valor que paga el usuario.

"La idea es intentar llevar de la misma manera que llevamos los subsidios del esquema urbano, llevarlo al metropolitano. Eso no afecta al usuario porque el usuario pasa la tarjeta Sube y tiene el mismo valor", explicó. Asimismo, confirmó que antes de finalizar el proceso administrativo la Secretaría de Transporte convocará a los intendentes de los municipios alcanzados para analizar recorridos, paradas y necesidades específicas de cada localidad.

"Hemos pedido que abra una mesa para conversar con todos los intendentes del Área Metropolitana, que ellos puedan plantear cuáles son sus recorridos, si están bien las paradas que tienen", expresó.

Finalmente, Steren aseguró que el objetivo es construir un sistema consensuado que responda a las necesidades de toda el área metropolitana. "Creo que todo eso va a ser muy positivo, primero por la instancia de diálogo que hay, más allá de las diferencias de distintos gobiernos, de distintos partidos políticos, pero todos estamos con el mismo objetivo de hacer el mejor sistema posible metropolitano", concluyó.