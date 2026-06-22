Desde hoy, la línea 22 llegará hasta la Escuela Almafuerte ante la suspensión del servicio del tren

La línea 22 comenzó este lunes 22 de junio a extender dos de sus recorridos hasta la Escuela Normal Rural Almafuerte, como alternativa para quienes se vieron afectados por la suspensión transitoria del tren que une Paraná con La Picada. La medida beneficia especialmente a estudiantes, docentes y trabajadores que se trasladan a diario hasta el establecimiento educativo.

Esta ampliación había sido anunciada días atrás por el Gobierno provincial, ante la interrupción del servicio ferroviario operado por Trenes Argentinos. De esta manera, los usuarios cuentan desde hoy con una opción de transporte colectivo mientras se aguarda una definición sobre la normalización de la conexión ferroviaria.

El cambio contempla los recorridos que parten desde Casa de Gobierno y desde Plaza Sáenz Peña, ambos con finalización habitual en Sauce Montrull. Desde ahora, esos servicios continuarán hasta la escuela ubicada sobre la Ruta Nacional 12.

Dos servicios con llegada a la escuela

La extensión de la línea 22 busca responder a las dificultades de traslado que generó la falta del tren para la comunidad educativa de Almafuerte. Los horarios fueron diagramados para coincidir con los ingresos y egresos de alumnos, docentes y personal que asiste al lugar.

El recorrido mantendrá el paso por San Benito y luego continuará por la Ruta Nacional 12 hasta llegar a la institución. Según lo informado, las frecuencias de los colectivos se conservarán sin modificaciones, con el nuevo tramo incorporado a los dos servicios seleccionados.

Además de quienes concurren a la escuela, la medida alcanza a pasajeros que utilizaban el tren para movilizarse entre Paraná, Colonia Avellaneda, Sauce Montrull y La Picada. La ampliación procura cubrir de manera provisoria parte de esa demanda de conectividad.

Tarifas y beneficios vigentes

Los beneficios tarifarios se mantendrán para los usuarios de la línea 22. Los estudiantes de nivel primario y secundario continuarán accediendo al boleto gratuito, mientras que los universitarios cuentan con un descuento del 70 por ciento.

En el caso de los docentes, seguirá vigente la gratuidad total para los recorridos urbanos y metropolitanos. La continuidad de estos beneficios resulta central para quienes deben utilizar el servicio todos los días para llegar a la Escuela Almafuerte.

Mientras tanto, continúan las gestiones entre la Provincia, el Gobierno nacional y Trenes Argentinos por el futuro del servicio ferroviario. Hasta que exista una resolución, la extensión de los recorridos colectivos funcionará como una respuesta para la comunidad afectada.