Reclaman la restitución del servicio ferroviario en Paraná: "El tren es más económico y es un derecho”

La interrupción del servicio ferroviario Paraná-Colonia Avellaneda-La Picada volvió a generar reclamos este martes en la estación de trenes de Paraná, donde integrantes de la Asamblea Ciudadana Vecinalista se concentraron para exigir la restitución del recorrido suspendido desde el 8 de mayo. Durante la protesta, los vecinos cuestionaron la falta de respuestas de Trenes Argentinos y reclamaron una definición sobre la continuidad del servicio.

Al respecto, Alicia Glausser, una de las integrantes de la asamblea, sostuvo que la salida de una formación de prueba durante la jornada no despejó la incertidumbre sobre el futuro del tren. "Estamos aquí porque rechazamos estas políticas de desguace del país. Se están quitando derechos adquiridos por todos los ciudadanos. Hoy sacaron un tren como una burla al pueblo; sabían que veníamos y lo hicieron pasar de prueba, pero no sabemos si el servicio va a volver o qué piensan hacer", manifestó a Elonce.

Un servicio que consideran esencial

La vecina recordó que la recuperación del tren demandó años de gestiones y lamentó que nuevamente esté paralizado. "Este servicio lo peleamos durante muchos años. Después de la década del 90 logramos recuperarlo y hoy volvemos a vivir políticas similares. Al tren lo necesitan Paraná, Colonia Avellaneda, La Picada y todas las localidades que une el recorrido", afirmó.

Asamblea Ciudadana Vecinalista (foto Elonce)

Además, sostuvo que el transporte ferroviario debe ser considerado un servicio público. "El tren es más económico y es un derecho. En todo el mundo los gobiernos subsidian el transporte porque debe estar al servicio del ciudadano", expresó Glausser.

El impacto en los usuarios

Por su parte, Marisa Pross remarcó que la suspensión afecta tanto a quienes viven en localidades cercanas como a vecinos de distintos barrios de Paraná. "No solamente se perjudican las localidades, también nuestros barrios periféricos. Mucha gente utiliza el tren para trasladarse con su bicicleta o con pertenencias que no puede llevar en un colectivo. Tenemos que defender este servicio y todos los derechos que estamos perdiendo", señaló. "Son políticas de estado que deben permanecer en el tiempo", insistió. Visiblemente emocionada, agregó: "Nos entristece mucho todo esto porque sabemos lo que significa el tren para muchas personas".

Reclaman la restitución del servicio ferroviario en Paraná

Piden mayor compromiso político

Sandra Mosqueda, presidenta de la vecinal Newbery, consideró que el problema excede al servicio ferroviario y alcanza a todo el sistema de transporte público. "Se necesita una decisión política de la Provincia y también del Municipio. Hoy el transporte ferroviario, el urbano y el metropolitano están atravesando dificultades que afectan directamente a los usuarios", indicó.

Asimismo, advirtió sobre la incertidumbre que atraviesan los trabajadores ferroviarios. "Hace prácticamente dos meses que el tren no funciona. Son 38 empleados que siguen trabajando, pero ya despidieron al coordinador y el pantallazo no es alentador", afirmó.

En ese sentido, reclamó la conformación de una mesa de diálogo entre Nación, Provincia y Municipio. "La financiación puede corresponder a Nación, pero la Provincia y el Municipio también tienen que participar porque el problema afecta a miles de usuarios", sostuvo.

También impulsan una campaña de firmas

Durante la convocatoria también se informó que distintas organizaciones impulsan una campaña de adhesiones para solicitar el restablecimiento del servicio ferroviario.

La iniciativa es promovida por el Área Natural Protegida La Porota, la Cooperativa de Trabajo Espinal y el Parque Escolar Rural Enrique Berduc, que comenzaron a reunir firmas de manera virtual para respaldar el pedido de vecinos y usuarios.

Los manifestantes insistieron en que continuarán realizando acciones hasta obtener una respuesta oficial sobre el futuro del servicio ferroviario que conecta Paraná con Colonia Avellaneda y La Picada.