Cerró definitivamente Q´Bien Indumentaria, histórico local de la peatonal de Paraná

Los propietarios habían mantenido a los trabajadores con la esperanza de una reapertura.

Q´Bien Indumentaria, un histórico comercio de venta de ropa ubicado sobre la peatonal San Martín al 1083 de Paraná, cerró definitivamente sus puertas luego del derrumbe total del techo ocurrido a fines de marzo.

El comercio funcionó durante más de tres décadas en el mismo lugar y era uno de los negocios tradicionales del centro de la capital entrerriana.

El colapso de la estructura ocurrió el 30 de marzo. Al ingresar a trabajar en el turno mañana, los empleados encontraron el techo completamente desplomado, lo que provocó importantes daños materiales e inutilizó el edificio.

La decisión dejó sin trabajo a siete empleados, algunos con una antigüedad de 30 años en el local, informó EntreRíosAhora.

También afectó a un local vecino

El derrumbe no solo destruyó las instalaciones de Q´Bien Indumentaria, sino que también afectó una sucursal de Calzados Centro, perteneciente a la cadena Beter, que desde entonces permanece cerrada mientras se realizan trabajos de refacción.

Tras el siniestro, los propietarios del local de indumentaria mantuvieron durante varios meses la expectativa de poder reabrir el comercio, publicó EntreRíosAhora.

Mientras tanto, continuaron abonando a los trabajadores un porcentaje reducido de sus salarios, a la espera de una definición sobre el estado del inmueble.

No podrán reconstruir el edificio

Finalmente, los dueños resolvieron el cierre definitivo del negocio al considerar que la estructura del edificio no ofrece condiciones para una reconstrucción que permita retomar la actividad comercial.

La decisión puso fin a más de 30 años de historia del comercio en la Peatonal San Martín.

Desde el Sindicato de Empleados de Comercio de Paraná confirmaron que actualmente mantienen negociaciones con la empresa para acordar el pago de las indemnizaciones correspondientes a los siete trabajadores afectados por el cierre definitivo del establecimiento.