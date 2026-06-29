"Es muy satisfactorio para mí", afirmó ilustrador entrerriano que ganó concurso de Colapinto

REDACCIÓN ELONCE
El diseño de Franco Colapinto creado por el ilustrador entrerriano Carlos Percara ganó un concurso organizado por el piloto argentino y hoy acompaña el mate que utiliza habitualmente. En diálogo con Elonce, contó cómo nació la ilustración y qué significó este reconocimiento.
El diseño de Franco Colapinto que hoy luce el mate del piloto argentino de Alpine fue creado por Carlos Percara, un ilustrador de Chajarí que ganó un concurso organizado a través de las redes sociales del corredor. El artista entrerriano relató en el programa GPS, que se emite por Elonce, cómo fue el proceso creativo y la emoción que sintió al ver su obra acompañando al representante argentino en la máxima categoría del automovilismo mundial.
“Estamos felices con esto que pasó con Franco”, afirmó en el comienzo de la entrevista, al referirse al impacto que tuvo el reconocimiento. Para Percara, la elección de su ilustración representa mucho más que un premio: es el resultado de años de trabajo, pasión por el dibujo y un profundo seguimiento de la carrera del piloto argentino.
El concurso permitió que miles de fanáticos mostraran su creatividad, aunque finalmente fue el trabajo del entrerriano el que terminó imponiéndose gracias a la votación del público y a la selección previa realizada por el propio Colapinto.
Cómo nació la ilustración ganadora
Sobre el certamen, Percara explicó: “Fue organizado por las redes sociales de Franco junto con una aplicación que había creado y teníamos que tratar de realizar un sticker, pasar un video de cómo se realizaba. A través de eso, participábamos por un concurso donde él elegía los 12 que más le gustaban. De esos 12, solo uno ganaba con el voto de la gente”.
El ilustrador recordó que la imagen elegida no fue creada específicamente para el concurso, sino que ya tenía un recorrido entre los seguidores del automovilismo. “Esa ilustración la hice hace tres años que se hizo abstante famosa porque estuvo televisada en la Fórmula 1. La fui modificando a medida que iban pasando sucesos en la Fórmula 1 con Franco: lo agregué al Manager, a Juan Fossaroli, al padre y lo fui cambiando un poco”, remarcó.
La decisión de presentarla llegó casi sobre el cierre de la convocatoria. “Cuando me entero del concurso, estaba realizando otras cositas de ilustraciones. Recién al último día lo ingresé a la ilustración porque la gente me decía ‘¿subiste esa ilustración que era bastante icónica?’. Cuando la subí un 9 de junio que cerraba la votación, a los tres o cuatro días me enteré que estaba seleccionada entre los 12 favoritos de Franco”, exclamó.
La pasión por el dibujo y la Fórmula 1
El reconocimiento significó un momento inolvidable para el artista entrerriano, quien desde hace años combina su pasión por el dibujo con el automovilismo. “Es muy satisfactorio para mí, es un valor muy grande para mí que me gustan las ilustraciones y soy muy apasionado de la Fórmula 1 y tener un piloto argentino. Me completó la felicidad y la pasión que tenía con la ilustración y por el automovilismo”, sostuvo.
Percara también contó cómo comenzó a dedicarse a ilustrar escenas vinculadas con Colapinto. “Vivo en Chajarí, trabajo en un comercio. Cuando Franco subió a la Fórmula 1, empecé a revisar ilustraciones. He hecho dibujos realistas, he publicado en mis redes sociales donde hacía dibujos explicativos sobre cómo realizar rostros y manos. Después, cuando subió Franco a la Fórmula 1, despertó la pasión a todos los fierreros. A mí siempre me gustó realizar autos. Cuando lo subió Franco, empecé a realizar el dibujo de él relacionado con la Fórmula 1 y su día a día. A la gente le gustó y me compraban las ilustraciones, me pedían encargues”, aseguró.
Con el paso del tiempo, sus publicaciones comenzaron a tener cada vez mayor repercusión entre los fanáticos del piloto argentino, que encontraron en sus trabajos una manera de expresar el entusiasmo que genera la presencia de Colapinto en la máxima categoría.
El nacimiento de "Ruleman" y la ilusión de conocer a Colapinto
Dentro de sus creaciones apareció un personaje que se transformó en un sello distintivo de sus ilustraciones. “A la gente le guste que exprese la pasión del público argentino en las ilustraciones. Siempre dibujaba tres o cuatro personajes del público. Unifiqué todo y realicé un personaje que se llama Ruleman, que era el que simplificaba toda la pasión y el fanatismo que lo seguía a Franco. Es un personaje que lo defiende y explica todos los términos que la gente que se va incluyendo a la Fórmula 1 ahora en este último tiempo que por ahí no entiende algunas cositas, lo hago explicar a través de este personaje”, dijo.
Ese personaje comenzó a ganar popularidad en las redes sociales y hoy forma parte de muchas de las ilustraciones que Percara comparte con los seguidores del automovilismo. Su trabajo logró captar la atención de los fanáticos por el nivel de detalle y por la manera de reflejar el entusiasmo que despierta Colapinto.
Sobre la posibilidad de encontrarse personalmente con el piloto, Percara se mostró optimista. “Creo que hay muchas posibilidades. Se me abrieron varias puertas. Es más, en el Road Show, al estar de 500 kilómetros de Buenos Aires no tenía ganas de ir y, a último momento, me invitó gente relacionado con Franco”. Además, reveló que mantiene una buena relación con Aníbal, el padre del piloto.
Mientras continúa desarrollando nuevos proyectos, el ilustrador entrerriano disfruta de un reconocimiento que trasciende las fronteras de Chajarí. Su diseño ya forma parte de un objeto cotidiano de Franco Colapinto y representa el talento de un artista que convirtió su pasión en una historia de alcance internacional.