La comunidad celebró la fiesta patronal de San Pablo con un mensaje de fe y esperanza

REDACCIÓN ELONCE
La Escuela Pablo de Tarso y la comunidad del barrio compartieron la celebración patronal con una misa, actividades recreativas y un llamado a fortalecer la educación, el trabajo en equipo y el compromiso con los jóvenes. Elonce recorrió la jornada.
La comunidad educativa de la Escuela Pablo de Tarso de Paraná celebró este lunes su fiesta patronal con una misa en la capilla San Martín de Porres y una jornada de actividades recreativas abiertas al barrio. Durante la celebración, el sacerdote destacó el ejemplo de San Pablo como modelo de esperanza, valentía y servicio, mientras que las autoridades de la institución remarcaron la importancia de seguir apostando por la educación de los jóvenes. Elonce estuvo presente en la jornada.
El padre Leandro Bonnin agradeció la presencia de la comunidad y valoró el acompañamiento del medio en la cobertura de las actividades. "San Pablo es uno de los santos más importantes. Veamos cómo los santos nos dan un mensaje que siempre es actual", expresó.
Durante su homilía recordó que San Pedro y San Pablo, pese a sus diferencias, compartieron un mismo objetivo. "Tenían una meta en común y era servir a Cristo, hizo que pudieran dejar de lado sus diferencias y trabajar en equipo", sostuvo.
Un mensaje para los jóvenes
El sacerdote también invitó a los estudiantes a vivir con esperanza y a enfrentar los desafíos cotidianos con confianza. "San Pablo fue un hombre que venció el miedo porque sabía que tenía a Dios consigo. Ojalá que muchos chicos puedan cada vez más poner su confianza en Dios para vencer sus miedos, vivir con esperanza y trabajar al servicio de los demás", afirmó.
Asimismo, remarcó que el ejemplo de los santos continúa siendo una inspiración para las nuevas generaciones. "Que no nos quedemos con los brazos cruzados, sino que nos comprometamos hoy con la construcción de una sociedad mejor", expresó.
Doce años acompañando al barrio
La rectora de la institución, Ivana Bresa, recordó que la escuela lleva doce años trabajando en el barrio y destacó el vínculo permanente con las organizaciones de la zona. "La escuela tiene 12 años que está presente acá en el barrio, trabajando siempre en red con las instituciones y apostando al futuro de los jóvenes", señaló.
Además, explicó que este año comenzaron un trabajo de articulación con la Escuela Angelelli, dedicada a la formación en oficios. "Los estudiantes de sexto año no solamente salen con el título de bachiller en Ciencias Naturales, sino también con la formación de operador de PC", indicó.
Convocatoria a nuevos estudiantes y colaboradores
La directiva contó que actualmente la institución cuenta con cerca de cien estudiantes y mantiene abierta la inscripción para segundo, cuarto y quinto año. "Invitamos a todos los chicos del barrio que quieran conocer nuestra propuesta a acercarse. Van a ser bien recibidos", aseguró.
La secretaria Alejandra Rocamora convocó a quienes deseen colaborar con la Fundación Presencia Presente, que sostiene gran parte del funcionamiento de la escuela. "Todo aporte siempre es bienvenido. Si bien los sueldos están reconocidos por el Consejo General de Educación, todo lo demás se sostiene con el esfuerzo de la fundación, los docentes y las familias", explicó.
Las actividades continuaron durante la tarde en la plaza Juan José Valle con juegos, estaciones recreativas, propuestas deportivas, música en vivo y una chocolatada organizada por el centro de estudiantes, abierta a toda la comunidad.
Antes de finalizar, el sacerdote dejó un último mensaje: "Sigamos apostando por la educación. Sabemos que en gran medida el futuro de nuestra patria depende de cuánto invirtamos en educación. No solo en presupuestos, sino también en el mensaje que transmitimos a las nuevas generaciones".
Los interesados pueden acercarse a conocer la propuesta educativa o consultar a través de la página web presenciapresente.org y las redes sociales de la fundación, donde figura como Fundación Presencia Presente.