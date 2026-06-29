Brasil venció a Japón sobre la hora y avanzó a los octavos del Mundial 2026

Brasil sufrió más de lo esperado, pero terminó imponiéndose por 2-1 frente a Japón en los 16avos de final del Mundial 2026 y aseguró su lugar entre los 16 mejores del certamen. La Canarinha remontó el marcador con goles de Casemiro y Gabriel Martinelli, este último en el quinto minuto del tiempo de descuento.

El encuentro, disputado en el Estadio Houston, comenzó favorable para el conjunto dirigido por Carlo Ancelotti, que monopolizó la posesión de la pelota y generó las primeras situaciones de peligro mediante Bruno Guimarães, Matheus Cunha y Vinícius Júnior.

EL FIN DEL SUEÑO NIPÓN: la tristeza de los jugadores de Japón tras quedar eliminados contra Brasil en 16avos de final de la Copa del Mundo. ⚽ #ESPNMundial 📺 Mirá los mejores partidos de la #FIFAWorldCup por ESPN, en el Plan Premium de #DisneyPlus pic.twitter.com/jsGTVTPN1t — SportsCenter (@SC_ESPN) June 29, 2026

Sin embargo, el equipo asiático sorprendió a losdel primer tiempo. Kaishu Sano recuperó el balón en el mediocampo, avanzó hasta la puerta del área y sacó un potente remate cruzado que dejó sin posibilidades a Alisson para establecer el

Brasil insistió hasta encontrar el empate

Antes del descanso, Brasil buscó la igualdad con remates de Vinícius, Lucas Paquetá y Cunha, pero se encontró con una destacada actuación del arquero Zion Suzuki, una de las grandes figuras del encuentro.

¡¡SORPRESA TOTAL EN HOUSTON!! KAISHU SANO RECUPERÓ EN MITAD DE CANCHA Y MARCÓ UN GOLAZO PARA EL 1-0 DE JAPÓN VS. BRASIL. ⚽ #ESPNMundial 📺 Mirá los mejores partidos de la #FIFAWorldCup por ESPN, en el Plan Premium de #DisneyPlus pic.twitter.com/8IVcfvwrQD — SportsCenter (@SC_ESPN) June 29, 2026

En el complemento, Ancelotti movió el banco con el ingreso de Endrick y el conjunto sudamericano intensificó la presión. Suzuki volvió a responder con solvencia, incluso en una doble intervención sobre la línea junto a sus defensores que evitó el empate.

¡¡LO EMPATÓ LA CANARINHA!! CASEMIRO CONECTÓ UN CABEZAZO LETAL Y MARCÓ EL 1-1 DE BRASIL VS. JAPÓN. ⚽ #ESPNMundial 📺 Mirá los mejores partidos de la #FIFAWorldCup por ESPN, en el Plan Premium de #DisneyPlus pic.twitter.com/s1pSsmV4Hl — SportsCenter (@SC_ESPN) June 29, 2026

Martinelli evitó el alargue

La resistencia japonesa terminó cediendo a los, cuando Casemiro apareció por el segundo palo para conectar de cabeza un preciso centro y marcar el, tanto que fue convalidado luego de la revisión del VAR.

A partir de la igualdad, Brasil dominó completamente las acciones. Vinícius estrelló un remate en el palo, Martinelli desperdició una ocasión clara y Japón prácticamente no volvió a generar peligro sobre el arco defendido por Alisson.

¡¡NUNCA LOS DEN POR MUERTOS!! MARTINELLI DEFINIÓ A COLOCAR Y MARCÓ EL 2-1 ANTE JAPÓN. ⚽ #ESPNMundial 📺 Mirá los mejores partidos de la #FIFAWorldCup por ESPN, en el Plan Premium de #DisneyPlus pic.twitter.com/LGOtciWUyX — SportsCenter (@SC_ESPN) June 29, 2026

¡AGÓNICO TRIUNFO DE BRASIL EN LA ÚLTIMA DEL PARTIDO ANTE JAPÓN! | Brasil 2-1 Japón | RESUMEN | M74

Cuando todo parecía encaminado hacia el tiempo suplementario, llegó el desahogo brasileño. Ya en el quinto minuto del tiempo añadido, Bruno Guimarães filtró un preciso pase para Gabriel Martinelli, quien controló dentro del área y definió al segundo palo para decretar eldefinitivo.

Con esta victoria, Brasil evitó el alargue y avanzó a los octavos de final del Mundial 2026, donde enfrentará al ganador del duelo entre Costa de Marfil y Noruega, que se disputará este martes.

Sintesis del partido

Mundial 202616avos de final

Brasil 2-1 Japón⁠

Estadio: Estadio Houston, Houston⁠

Árbitro: Maurizio Mariani (Italia)⁠

VAR: Marco Di Bello (Italia)

Brasil: Alisson; Danilo, Marquinhos, Gabriel Magalhaes, Douglas Santos; Casemiro, Bruno Guimarães; Rayan, Lucas Paquetá, Vinicius; Matheus Cunha. DT: Carlo Ancelotti.

Japón: Zion Suzuki; Hiroki Itō, Takehiro Tomiyasu, Shogo Taniguchi, Ritsu Dōan, Daizen Maeda, Keito Nakamura, Junya Ito, Daichi Kamada, Kaishu Sano; Ayase Ueda. DT: Hajime Moriyasu.

Goles en el primer tiempo: 29m. Kaishu Sano (J).

Goles en el segundo tiempo: 10m. Casemiro (B), 49m, Gabriel Martinelli (B).

Cambios en el segundo tiempo: 0m. Endrick por Lucas Paquetá (B), 20m. Gabriel Martinelli por Matheus Cunha (B), Yukinari Sugawara por Ritsu Doan (J), junnosuke Suzuki por Keito Nakamura (J), 33m. Ao Tanaka por Daichi Kamada (J), Shuto Machino por Junya Ito (J), 48m. Fabinho por Casemiro (B), 52m. Koki Ogawa por Daizen Maeda (J), Danilo Santos por Bruno Guimarães (B).