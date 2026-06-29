Tres recetas irresistibles para lucirse en casa con el nuevo menú de La Cocina del Once

REDACCIÓN ELONCE
La Cocina del Once presentó un menú completo con una brusqueta gourmet, un churrasquito de cerdo a la pizza con papas gratinadas y un strudell de manzanas. Sebastián Rodríguez Vivanco mostró cada preparación paso a paso junto al acompañamiento de Granalier.
La Cocina del Once volvió a convertirse en el punto de encuentro para quienes disfrutan de la buena gastronomía. En una nueva edición del tradicional ciclo de Elonce, el cocinero Sebastián Rodríguez Vivanco preparó un menú de tres pasos que combinó recetas sencillas, ingredientes fáciles de conseguir y técnicas al alcance de cualquier cocina. La propuesta contó con el acompañamiento de la empresa Granalier.
Como es habitual, el programa brindó ideas para resolver una comida completa, desde una entrada fresca hasta un plato principal contundente y un postre clásico con un toque casero. Cada preparación fue elaborada en vivo y explicada paso a paso para que los televidentes puedan repetirla en sus hogares.
La combinación de sabores intensos, productos tradicionales y presentaciones cuidadas hizo que el menú resultara ideal para una reunión familiar o una ocasión especial.
Una brusqueta gourmet para abrir el menú
La entrada elegida fue una brusqueta con crema de provenzal, jamón crudo, olivas negras, tomates cherry y rúcula, una receta rápida que combina frescura y crocancia.
Ingredientes
- 1 pan baguette
- Mayonesa
- 1 diente de ajo
- Perejil picado
- 1 feta de jamón crudo
- 1 oliva negra
- 2 hojas de rúcula
- Aceite de oliva
- Condimentos a gusto
Procedimiento
Cortar el pan baguette en rodajas de aproximadamente un centímetro de espesor. Condimentarlas, rociarlas con aceite y llevarlas al horno a 160° hasta que queden doradas y crocantes.
Mientras tanto, preparar la crema mezclando mayonesa, ajo picado, perejil, un chorrito de aceite y condimentos. Una vez listas las tostadas, untarlas con la crema y completar con el jamón crudo cortado en tiras, las olivas fileteadas y las hojas de rúcula.
Cerdo a la pizza con papas gratinadas
Como plato principal, Sebastián Rodríguez Vivanco elaboró un churrasquito de cerdo a la pizza acompañado con papas a la crema, panceta y queso gratinado.
Ingredientes
Para el cerdo:
- 500 gramos de churrasquito de cerdo
- 6 tomates perita
- 2 dientes de ajo
- Orégano
- Sal y pimienta
Para la guarnición:
- 3 papas
- 100 gramos de manteca
- 200 mililitros de leche
- 150 gramos de queso rallado
- 50 mililitros de vino blanco
- 50 gramos de panceta ahumada
Procedimiento
Sellar los churrasquitos en una plancha bien caliente. Paralelamente, cocinar los tomates junto con el ajo, orégano, aceite y sal hasta obtener una salsa espesa. Cubrir la carne con esa preparación, agregar queso rallado y gratinar.
Para la guarnición, disponer las papas en rodajas dentro de una fuente junto con manteca, leche, vino blanco y ajo. Cocinar en horno a 180° hasta que las papas estén tiernas. Luego incorporar la panceta ahumada y el queso rallado, llevando nuevamente al horno hasta lograr un gratinado dorado.
Un postre clásico para cerrar la comida
El menú concluyó con un strudell de manzanas acompañado con helado de americana, una receta que combina una masa crocante con un relleno suave y aromático.
Ingredientes
- 2 manzanas verdes
- 50 gramos de manteca
- 10 nueces
- Canela a gusto
- 4 tapas de empanadas hojaldradas
- 150 gramos de azúcar
- Helado de americana para servir
Procedimiento
Derretir la manteca e incorporar las manzanas cortadas, el azúcar, las nueces picadas y la canela. Cocinar hasta que la fruta esté tierna, pero sin deshacerse.
Dejar enfriar el relleno. Luego estirar las tapas de empanadas, pincelarlas con manteca, colocar la preparación en el centro y enrollarlas formando el strudell.
Hornear a 180° hasta que la masa quede bien dorada y crocante. Servir tibio acompañado con una bocha de helado de americana para disfrutar del contraste entre temperaturas y texturas.
Cerró así, una nueva edición de La Cocina del Once con recetas sencillas, rendidoras y pensadas para disfrutar en cualquier ocasión.