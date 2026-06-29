Denunciaron a un concejal de Gualeguaychú por presunto abuso sexual: su descargo

Una trabajadora del HCD de Gualeguaychú denunció a un concejal por presunto abuso sexual simple y acoso. La Fiscalía investiga el caso y analiza imponer medidas de restricción. El edil rechazó las acusaciones y afirmó que "es todo mentira".
Una trabajadora del Concejo Deliberante de Gualeguaychú denunció por presunto abuso sexual simple y acoso sexual al concejal Marcelo Rodríguez, de La Libertad Avanza. La presentación fue realizada el viernes en la comisaría primera y la Fiscalía ya interviene en la investigación, mientras analiza la imposición de medidas restrictivas para impedir el acercamiento entre las partes.
Según la denuncia, la mujer, de 44 años, manifestó que desde hacía un tiempo era víctima de hostigamientos verbales por parte del edil, quien presuntamente le realizaba propuestas para mantener una relación. Afirmó que la situación se agravó en las últimas semanas con un episodio de contacto físico no consentido ocurrido dentro de una oficina del Palacio Municipal.
De acuerdo con el relato de la denunciante, el concejal ingresó al despacho con la excusa de buscar a otra integrante del bloque, cerró la puerta y las persianas y luego comenzó a tocarla en sus partes íntimas, según publicó El Argentino. La mujer aseguró que logró defenderse, salió del lugar y que, mientras se retiraba, el edil le expresó: "Dale que estoy caliente".
La denuncia y la investigación
En su presentación judicial, la trabajadora sostuvo que siempre rechazó las insinuaciones y manifestó de manera expresa su negativa a cualquier acercamiento. También indicó que, ante la reiteración de las conductas denunciadas, había comenzado a trabar la puerta de su oficina para evitar nuevos episodios.
La Fiscalía de Gualeguaychú inició la investigación y trabaja sobre las medidas de protección solicitadas por la denunciante, entre ellas restricciones de acercamiento mientras avanza la causa.
La respuesta del concejal
Tras conocerse públicamente la denuncia, Marcelo Rodríguez negó los hechos y aseguró que aún no había sido notificado formalmente por la Justicia. "Estoy sorprendido y me estoy enterando por los medios de esta situación. Yo no he sido notificado de nada", sostuvo el edil.
Asimismo, rechazó las acusaciones y afirmó: "Estoy tranquilo porque es todo mentira. Si tiene que intervenir la Justicia, que lo haga con celeridad".
Rodríguez también señaló que espera que el proceso judicial avance rápidamente y expresó: "La gente que me conoce sabe cómo actué en mi vida. Cuando la Justicia resuelva, actuaré en consecuencia sobre esta situación, porque detrás está mi familia, mi honor, mi espacio político y mucha gente que me quiere y está sufriendo por esta situación".
La causa continúa en investigación
Por el momento, la causa permanece en etapa investigativa y no se informó la formulación de cargos contra el concejal. Los resultados de las medidas dispuestas por la Fiscalía serán determinantes para definir los próximos pasos del expediente judicial.