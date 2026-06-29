Frigerio elogió a Santilli tras asumir como jefe de Gabinete: “Conozco tu capacidad de diálogo”

El gobernador Rogelio Frigerio felicitó a Diego Santilli luego de que fuera designado como nuevo jefe de Gabinete de la Nación. El mandatario entrerriano publicó un mensaje en su cuenta de X, donde destacó la trayectoria política del dirigente y le deseó éxitos en la nueva función dentro del Gobierno nacional.

“Felicitaciones Diego Santilli por asumir esta nueva responsabilidad como Jefe de Gabinete”, escribió Frigerio. El gobernador acompañó su mensaje con una valoración sobre la forma de trabajo de Santilli, quien dejará el Ministerio del Interior para ocupar la Jefatura de Gabinete.

“Conozco tu capacidad de trabajo, tu vocación de diálogo y tu compromiso para construir consensos en momentos complejos”, agregó el mandatario provincial. En el cierre del posteo, expresó: “Te deseo muchos éxitos en este nuevo desafío”.

El cambio tras la salida de Adorni

La designación de Santilli fue anunciada por el presidente Javier Milei luego de la renuncia de Manuel Adorni, quien dejó la Jefatura de Gabinete en medio de una investigación judicial por presunto enriquecimiento ilícito. El nuevo funcionario venía desempeñándose como ministro del Interior y mantenía diálogo con gobernadores de distintas provincias.

En ese marco, el pronunciamiento de Frigerio sumó una reacción desde Entre Ríos al cambio dentro del gabinete nacional. Ambos dirigentes comparten origen político en el PRO y mantuvieron contacto institucional durante la gestión de Santilli al frente de Interior.

La jura de Santilli como jefe de Gabinete está prevista para este martes 30 de junio, a las 16, en el Salón Blanco de la Casa Rosada. La ceremonia marcará formalmente el inicio de su gestión en un cargo clave para la coordinación política y administrativa del Ejecutivo nacional.

Las primeras definiciones de Santilli

Horas después de su designación, Santilli afirmó que asumirá “el desafío más importante” de su vida política y señaló que ya tiene previstas reuniones de trabajo. También sostuvo que su prioridad estará puesta en la nueva responsabilidad y no en eventuales definiciones electorales.

En declaraciones radiales, el futuro jefe de Gabinete aseguró que el liderazgo político del oficialismo corresponde a Milei y evitó anticipar definiciones sobre la relación entre La Libertad Avanza y el PRO de cara al próximo año electoral.