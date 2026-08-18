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Paraná Mejoras en la trama vial de Paraná

Calle a Calle: la Municipalidad realiza trabajos en calle Churruarín

La Municipalidad de Paraná continúa con el plan Calle a Calle, que tiene como objetivo recuperar la trama vial de la capital entrerriana. En este marco, se avanzó con las tareas de reparación integral en calle Churruarín, en el tramo comprendido entre Grella y Ayacucho.

18 de Agosto de 2026
Calle a Calle: reparan calle Churruarín en Paraná.
Calle a Calle: reparan calle Churruarín en Paraná. Foto: (MDP)

La Municipalidad de Paraná continúa con el plan Calle a Calle, que tiene como objetivo recuperar la trama vial de la capital entrerriana. En este marco, se avanzó con las tareas de reparación integral en calle Churruarín, en el tramo comprendido entre Grella y Ayacucho.

La reparación de calle Churruarín en Paraná avanza como parte del plan Calle a Calle que lleva adelante la Municipalidad para recuperar distintos sectores de la trama vial.

 

Las tareas comprendieron la remoción de las losetas de hormigón deterioradas y el colocado de nuevo material entre calle Grella y Ayacucho.

 

 

En ese sector, cuadrillas municipales levantaron y retiraron las losetas de hormigón que presentan un avanzado estado de deterioro, o rotura, por el paso del tránsito. En su lugar, se lleva a cabo la preparación de la base y el vertido de nuevo hormigón, de alta resistencia, para garantizar la durabilidad de la calzada.

 

Estas tareas buscan mejorar la seguridad vial, optimizar la fluidez del tránsito y prevenir roturas mayores en una arteria de alto flujo vehicular de la ciudad.

 

Temas:

Churruarín Municipalidad de Paraná Tránsito reparación
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