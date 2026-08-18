Calle a Calle: la Municipalidad realiza trabajos en calle Churruarín

La reparación de calle Churruarín en Paraná avanza como parte del plan Calle a Calle que lleva adelante la Municipalidad para recuperar distintos sectores de la trama vial.

Las tareas comprendieron la remoción de las losetas de hormigón deterioradas y el colocado de nuevo material entre calle Grella y Ayacucho.

En ese sector, cuadrillas municipales levantaron y retiraron las losetas de hormigón que presentan un avanzado estado de deterioro, o rotura, por el paso del tránsito. En su lugar, se lleva a cabo la preparación de la base y el vertido de nuevo hormigón, de alta resistencia, para garantizar la durabilidad de la calzada.

Estas tareas buscan mejorar la seguridad vial, optimizar la fluidez del tránsito y prevenir roturas mayores en una arteria de alto flujo vehicular de la ciudad.