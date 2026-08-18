“Venimos a divertirnos”, comenzó la competencia de truco de los Juegos Deportivos de la Ciudad

En el marco de los juegos Deportivos de la Ciudad, comenzó la competencia de truco destinada a los adultos mayores de Paraná. La jornada se desarrolló desde las 9 en el Centro de Jubilados y Pensionados de la Provincia.

La modalidad fue mixta, por lo que cada pareja estuvo integrada por un hombre y una mujer. En total participaron 12 duplas, aunque los organizadores esperaban una convocatoria mayor.

“Seguramente, debido al mal tiempo, toda la gente que estaba inscripta previamente no pudo llegar”, explicó a Elonce Javier Comas, coordinador de Deportes del área de Adultos Mayores de la Municipalidad de Paraná.

Un torneo clasificatorio para la instancia provincial

La competencia de truco forma parte de la etapa local de los Juegos Deportivos de la Ciudad. La pareja ganadora obtendrá la clasificación para representar a Paraná en la instancia provincial.

“Es clasificatorio para la etapa provincial que se desarrollará en la ciudad de La Paz durante octubre”, precisó Comas mientras se disputaban las semifinales del torneo.

El coordinador destacó el ambiente de la jornada y la concentración de los participantes. “Se vive con mucha tranquilidad. Los ganadores de una mesa están esperando para conocer a sus contrincantes”, comentó.

“Es un deporte arraigado en nuestras raíces”

Comas explicó que el truco fue incorporado a la propuesta por su popularidad y la importancia cultural que tiene para los participantes. “Es un deporte muy popular y muy arraigado en nuestras raíces”, afirmó.

En sus comienzos, la disciplina estaba destinada únicamente a los hombres. Sin embargo, la organización modificó el formato para ampliar la participación: “Hace tres años que se incorporó la rama mixta para que las mujeres también puedan jugar”.

Los protagonistas resaltaron el carácter recreativo del encuentro. “Vengo a divertirme, pasarla bien y disfrutar en familia”, expresó Alfredo, uno de los jugadores. Mabel, otra participante, valoró que hubo “buenas parejas y una muy buena organización”.

Más de 450 personas participan de los Juegos

Los Juegos Deportivos de la Ciudad cuentan con más de 450 adultos mayores inscriptos en distintas disciplinas. “Paraná es la ciudad que más desarrollo tiene de estos juegos locales a nivel provincial”, destacó Comas.

Entre las actividades aparecen bochas, tenis de mesa, natación, tenis y golf croquet. Esta última disciplina debía disputarse esta semana, pero fue suspendida por las condiciones meteorológicas y reprogramada para el 7, 8 y 9 de septiembre en el Club Universitario.

Finalmente, Comas agradeció el acompañamiento de las instituciones que ceden sus instalaciones. “Estamos muy contentos con el trabajo conjunto y con la predisposición de los clubes y centros de jubilados de la ciudad”, concluyó.