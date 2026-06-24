Juegos Deportivos de la Ciudad: atletismo y básquet reunieron a más de 200 jóvenes

Los Juegos Deportivos de la Ciudad continúan con su Etapa Juvenil en Paraná y este miércoles reunieron a más de 200 jóvenes en las competencias de atletismo y básquet 3x3 desarrolladas en las instalaciones del Club Atlético Estudiantes. Participaron deportistas de clubes, escuelas públicas, privadas y municipales.

La actividad forma parte de la tercera edición de la propuesta coordinada por la Municipalidad de Paraná, que ya tuvo jornadas de vóley, fútbol femenino y canotaje. Según precisó la coordinadora de eventos deportivos, Bibiana Fehr, la iniciativa también se articula con los Juegos Juveniles Entrerrianos, instancia clasificatoria hacia los Juegos Evita.

“Los Juegos Deportivos de la Ciudad vienen a absorber todas las disciplinas deportivas que se desarrollan en nuestra ciudad y a complementar los Juegos Juveniles Entrerrianos”, explicó Fehr durante el móvil de Elonce.

Atletismo, básquet y participación escolar

La jornada en Estudiantes contó con aproximadamente 150 participantes en atletismo y otros 70 en básquet 3x3. “Dentro de todos los equipos que hay tenemos clubes, escuelas privadas, escuelas públicas y escuelas municipales de deporte también”, detalló la funcionaria.

La actividad se desarrolló en el CAE.

Fehr señaló que uno de los objetivos es sumar a jóvenes que practican una disciplina dentro de una institución, pero también a quienes encuentran en la escuela su principal espacio de actividad física. “Hay muchos chicos que practican alguna disciplina en un club y están federados, pero hay otros que por ahí no tienen la posibilidad y sí lo practican en la escuela”, sostuvo.

La competencia está destinada principalmente a las categorías sub 14, en el marco de los Juegos Juveniles Entrerrianos, y sub 15 para atletismo. Además, la organización incorporó la categoría sub 16 en básquet, vóley y fútbol femenino.

“Me ha enseñado muchas cosas”

Valentina, una de las jóvenes que participó de la competencia de básquet, destacó el valor que tiene el deporte en su vida cotidiana. “Además de una actividad física, me ha inculcado demasiados valores y me ha abierto muchas puertas”, expresó.

La deportista contó que realiza básquet desde chica y remarcó que la práctica le permitió desarrollarse “mucho como persona”. También valoró estas instancias intercolegiales porque generan nuevos vínculos entre estudiantes de distintas edades y escuelas.

Valentina y Francesca hablaron sobre la experiencia con Elonce.

Francisca, otra de las participantes, coincidió en la importancia de sostener una rutina deportiva. “Ahí creás muchas amistades que te quedan para toda la vida”, afirmó. Además, definió al deporte como una forma de “descargarte”, compartir con compañeros y disfrutar de los resultados luego del esfuerzo de los entrenamientos.

La agenda seguirá con deporte adaptado y nuevas disciplinas

Los Juegos Deportivos de la Ciudad tendrán continuidad este jueves con natación y atletismo adaptado, actividades para las que se espera la participación de unos 170 jóvenes. Luego, la programación incluirá hockey masculino y femenino, además de boxeo.

La coordinadora destacó que las competencias se realizan tanto en clubes como en espacios municipales. “La idea es poder conjugar y nuclear lo público con lo privado en lo deportivo”, afirmó.

Las actividades se desarrollan en distintos puntos de Paraná y buscan ampliar las posibilidades de participación competitiva para adolescentes y jóvenes. En ese marco, las jornadas permiten reunir a deportistas federados con estudiantes que se acercan a estas disciplinas desde el ámbito escolar.