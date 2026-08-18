Confirmaron la fecha de la Maratón Internacional Villa Urquiza-Paraná

La 17ª edición de la Maratón Internacional Villa Urquiza-Paraná ya tiene fecha confirmada: se disputará el próximo 12 de diciembre. La organización comenzó a trabajar en los preparativos para una de las pruebas de aguas abiertas más destacadas del país.

La competencia mantendrá su tradicional recorrido de 21 kilómetros por el río Paraná. La largada será desde la zona de la Virgen del Camino Costero de Villa Urquiza y la llegada tendrá lugar en el Balneario Municipal de la capital entrerriana.

La Asociación Civil Barrancas del Paraná, responsable de llevar adelante el evento, espera reunir aproximadamente a un centenar de nadadores, una cifra similar a la alcanzada durante las últimas ediciones.

“Año a año la maratón va superándose”

El presidente de la entidad organizadora, Andrés Solioz, destacó el crecimiento sostenido de la competencia, tanto por la convocatoria de participantes como por su posicionamiento en el calendario deportivo.

“Tenemos muy buenas expectativas. Año a año esta maratón va superándose en todo sentido”, expresó el dirigente al comenzar la cuenta regresiva para la prueba.

Solioz resaltó la evolución registrada “en el nivel de los competidores, la cantidad de países representados, la organización, la calidad del evento y todo lo que genera alrededor de la competencia”.

Los preparativos para la competencia

La organización trabaja desde hace varios meses en los distintos aspectos necesarios para garantizar el normal desarrollo de la Maratón Internacional Villa Urquiza - Paraná.

“Ya pusimos primera en distintas aristas. Estamos trabajando en la logística, la comunicación, la seguridad, los controles médicos y la coordinación en el río”, explicó Solioz.

Además, se mantienen reuniones con los municipios involucrados, organismos y patrocinadores. “El apoyo recibido habla del interés que despierta el evento desde el plano turístico y deportivo”, sostuvo el presidente de Barrancas del Paraná.

Cuándo se abrirán las inscripciones

Las inscripciones para los nadadores extranjeros estarán disponibles durante octubre. Posteriormente, en noviembre, se habilitará el registro para los participantes nacionales.

En las próximas semanas se comunicarán las fechas precisas, los requisitos de participación y el reglamento oficial que deberán cumplir quienes quieran afrontar los 21 kilómetros.

“La Villa Urquiza - Paraná ya tiene una identidad propia y eso es algo que valoran mucho quienes nos visitan año tras año”, afirmó Solioz. El objetivo será mejorar la experiencia de los competidores sin modificar la esencia de la tradicional prueba.