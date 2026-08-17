Boca llegó a Paraguay con tres bajas y Enner Valencia entre los convocados

Boca llegó a Paraguay con tres bajas importantes y la novedad de la primera convocatoria de Enner Valencia para afrontar la revancha de los octavos de final de la Copa Sudamericana frente a Recoleta. Leandro Paredes, Leandro Lozano y Marco Pellegrino quedaron afuera de la delegación por diferentes problemas musculares.

Después de completar la última práctica en el predio de Ezeiza, el plantel emprendió viaje rumbo a Paraguay con el objetivo de asegurar su clasificación entre los ocho mejores del certamen continental. El encuentro se disputará este martes desde las 19.

El Xeneize llegó a la revancha con una ventaja importante luego del 3-1 conseguido en el partido de ida. Sin embargo, Rodolfo Arruabarrena deberá modificar obligatoriamente el equipo debido a las lesiones sufridas durante el empate frente a Platense por el Torneo Clausura.

Tres bajas obligaron a modificar la convocatoria

Paredes, Lozano y Pellegrino habían terminado con diferentes inconvenientes musculares en el último compromiso y finalmente ninguno fue incluido entre los jugadores que viajaron para enfrentar a Recoleta.

Las ausencias provocaron modificaciones en la convocatoria. Facundo Herrera, Williams Alarcón y Milton Giménez aparecieron entre las alternativas que se sumaron a la nómina, además de Enner Valencia, uno de los refuerzos que generó mayor expectativa.

El ecuatoriano recibió por primera vez una convocatoria desde su llegada a Boca y podría sumar sus primeros minutos con la camiseta azul y oro. De todas maneras, la intención del cuerpo técnico sería continuar con su puesta a punto y evitar acelerar su estreno.

Los cambios que prepara Arruabarrena

Las nuevas incorporaciones a la convocatoria no implicarían necesariamente modificaciones directas en la formación inicial. En defensa, Dylan Gorosito y Ayrton Costa aparecen como los elegidos para reemplazar a los futbolistas que quedaron afuera después del encuentro en Vicente López.

Gorosito ocuparía el lateral derecho, mientras que Costa se incorporaría a la zaga central junto a Lautaro Di Lollo. Lautaro Blanco, en tanto, continuaría como marcador por el sector izquierdo.

Tomás Belmonte podría jugar.

La mayor incógnita del entrenador pasa por encontrar al reemplazante de Paredes en el mediocampo. Si Arruabarrena decide mantener la estructura habitual y realizar una modificación puesto por puesto, Tomás Belmonte y Camilo Rey Domenech aparecen como las principales posibilidades.

La otra alternativa para reemplazar a Paredes

El Vasco también podría optar por una variante más ofensiva y modificar el esquema. En ese escenario, Sebastián Villa podría conservar su lugar dentro de la formación y Miguel Merentiel ingresar para potenciar el ataque.

Merentiel puede recuperar su lugar en el once titular.

Boca deberá realizar, como mínimo, tres modificaciones obligatorias con relación al equipo que enfrentó a Platense. Sin embargo, no se descartaron otros cambios debido al desgaste físico y a la proximidad entre los compromisos correspondientes al Torneo Clausura y la Copa Sudamericana.

La ventaja obtenida en el encuentro de ida le permitirá al cuerpo técnico administrar algunas cargas, aunque el objetivo será evitar complicaciones y cerrar la clasificación en Paraguay.

Enner Valencia y la posibilidad de su debut

Una de las principales novedades de la delegación fue Enner Valencia, quien quedó por primera vez a disposición para un partido oficial de Boca. No obstante, todo indica que comenzará la revancha entre los suplentes.

Enner Valencia podría jugar.

Arruabarrena decidió llevar con cautela la adaptación del delantero ecuatoriano y no apresuró su estreno, incluso ante las necesidades ofensivas que atravesó el equipo durante los últimos compromisos.

De esta manera, Valencia aguardará su oportunidad desde el banco y podría ingresar durante el desarrollo del partido si el entrenador considera que las circunstancias son favorables. Su presencia amplía las variantes ofensivas de un Boca que buscará sostener la ventaja obtenida en la ida.

El probable equipo de Boca ante Recoleta

Con las bajas confirmadas y las dudas que todavía permanecen en el mediocampo, el Xeneize tendría prácticamente definida la estructura que buscará la clasificación a los cuartos de final, publicó TyC Sports.

Tres probables titulares en Boca.

El probable equipo sería con Álvaro Montero; Dylan Gorosito, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Milton Delgado, Tomás Belmonte o Camilo Rey Domenech o Sebastián Villa, Santiago Ascacibar; Leonel Flores, Tomás Aranda y Miguel Merentiel.

Con la ventaja del 3-1 obtenida en el primer encuentro, Boca intentará cerrar la serie en Paraguay y avanzar a los cuartos de final de la Copa Sudamericana, mientras la expectativa también estará puesta en la posibilidad de observar los primeros minutos de Enner Valencia con la camiseta xeneize.