Alerta por tormentas en Entre Ríos: prevén hasta 100 milímetros y luego llegará aire frío

La alerta por tormentas en Entre Ríos fue renovada por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) para este martes 18 y miércoles 19 de agosto, ante la posibilidad de lluvias abundantes, ráfagas, actividad eléctrica y ocasional caída de granizo. El nivel naranja alcanzará durante la mañana del martes a cinco departamentos, donde podrían acumularse entre 80 y 100 milímetros. Tras las precipitaciones, el panorama cambiará por el ingreso de una masa de aire frío.

Para este martes, el organismo nacional estableció una advertencia amarilla por tormentas para los departamentos Paraná, La Paz, Villaguay, Nogoyá, Diamante, Tala, Gualeguaychú, Islas del Ibicuy, Uruguay y Colón. Las condiciones de inestabilidad podrían generar fenómenos de variada intensidad.

“El área será afectada por lluvias y tormentas intermitentes de variada intensidad, algunas fuertes. Las mismas podrán estar acompañadas por abundantes precipitaciones en cortos períodos, ráfagas intensas, granizo localizado y actividad eléctrica frecuente. Se esperan valores de precipitación acumulada entre 40 y 60 mm, que pueden ser superados de forma puntual”, informó el SMN.

Alerta naranja en cinco departamentos entrerrianos

El panorama será más adverso en Concordia, San Salvador, Feliciano, Federal y Federación, departamentos para los cuales se estableció una alerta naranja por tormentas durante la mañana del martes. En estos sectores se esperan los fenómenos meteorológicos de mayor intensidad.

Foto: SMN.

“El área será afectada por lluvias y tormentas intermitentes de variada intensidad, algunas fuertes. Las mismas podrán estar acompañadas por abundantes precipitaciones en cortos períodos, ráfagas intensas, granizo localizado y actividad eléctrica frecuente. Se esperan valores de precipitación acumulada entre 80 y 100 mm en todo el período de alerta, que pueden ser superados de forma puntual”, indicó el organismo.

La advertencia disminuirá a nivel amarillo durante la tarde en esa zona de la provincia. En ese período todavía podrían registrarse importantes precipitaciones, con acumulados que podrían alcanzar los 50 milímetros de manera localizada. La evolución de las tormentas será determinante para conocer los registros finales.

Cómo seguirá el tiempo durante el miércoles

La inestabilidad no finalizará completamente durante el martes. Para el miércoles, el Servicio Meteorológico Nacional mantiene una alerta amarilla por tormentas sobre Concordia, San Salvador, Feliciano, Federal y Federación.

En esta oportunidad, el fenómeno está previsto principalmente para la noche. “El área será afectada por lluvias y tormentas intermitentes de variada intensidad, algunas fuertes. Las mismas podrán estar acompañadas por abundantes precipitaciones en cortos períodos, ráfagas intensas, granizo localizado y actividad eléctrica frecuente. Se esperan valores de precipitación acumulada entre 40 y 60 mm, que pueden ser superados de forma puntual”, sostuvo el SMN.

Alerta por tormentas para este miércoles. Foto: SMN.

Entre Ríos se encontrará así dentro de una región más amplia del país afectada por una importante disponibilidad de humedad. Las mayores probabilidades de precipitaciones se concentrarán durante la primera parte de la semana sobre el Litoral y sectores del noreste argentino.

El Litoral, entre las zonas con mayores lluvias

Las proyecciones meteorológicas muestran que el escenario más significativo se concentrará sobre el Litoral y las zonas próximas a Uruguay. El modelo europeo ECMWF proyecta importantes acumulados de precipitaciones hasta el sábado, con los mayores registros del otro lado del río Uruguay.

En territorio uruguayo aparecen sectores con valores cercanos o superiores a los 100 milímetros y máximos que podrían aproximarse a los 150 milímetros durante todo el período. En Argentina, los acumulados más importantes se proyectan sobre el este de Entre Ríos y Santa Fe, además de áreas de Corrientes, Misiones y provincias del norte.

Toda la zona del país complicada por las tormentas. Foto: Meteored.

Las precipitaciones pueden contribuir a recuperar o mantener las reservas de humedad de los suelos, aunque los elevados acumulados en períodos breves también representan un riesgo. En zonas con problemas de drenaje podrían producirse anegamientos y dificultades en caminos rurales, mientras que las tormentas podrían estar acompañadas por ráfagas y granizo.

Después de las tormentas llegará el aire frío

Una vez que el sistema responsable de las lluvias avance y pierda intensidad, comenzará a ingresar una nueva masa de aire frío sobre buena parte del territorio argentino. El cambio se hará más evidente hacia el final de la semana y el próximo fin de semana.

Las proyecciones del modelo ECMWF muestran para el sábado 22 importantes anomalías negativas de temperatura en amplios sectores del centro y norte del país. Es decir, se esperan registros considerablemente inferiores a los valores habituales para esta época del año.

Las anomalías podrían ubicarse entre -7 °C y -10 °C respecto de los valores normales en amplias zonas del centro argentino, mientras que en sectores del Noroeste podrían alcanzar los -12 °C. Para Córdoba se proyectan anomalías cercanas a -8 °C, valores similares aparecen sobre Santa Fe y el área de Rosario, mientras que en Buenos Aires rondarían los -5 °C.

Atención por el posible regreso de las heladas

Este escenario no implica necesariamente que las temperaturas mínimas alcancen esos valores bajo cero: las cifras corresponden a la diferencia prevista respecto de los registros normales para cada región. Sin embargo, sirven como señal del marcado descenso térmico esperado.

El frío volverá al país y a Entre Ríos. Foto: Meteored.

La combinación entre los suelos húmedos que dejarían las precipitaciones y el posterior ingreso de aire frío podría favorecer fuertes descensos de temperatura durante las madrugadas. Por ese motivo, comenzará a aumentar la atención sobre la eventual aparición de heladas agronómicas en sectores productivos.

El comportamiento de las temperaturas mínimas entre viernes y sábado será uno de los factores a seguir una vez que mejoren las condiciones meteorológicas. Hasta entonces, la prioridad estará puesta en la alerta por tormentas en Entre Ríos, especialmente durante la mañana del martes en los cinco departamentos alcanzados por el nivel naranja y ante la posibilidad de acumulados puntuales superiores a los valores previstos.