Alerta por tormentas e impresionante granizada en Concepción del Uruguay: videos y fotos

Una impresionante granizada en Concepción del Uruguay sorprendió este lunes a vecinos de diferentes sectores de la ciudad, mientras gran parte de Entre Ríos permanecía bajo alerta amarilla por tormentas. Videos y fotografías permitieron observar piedras de considerable tamaño durante el avance del temporal.

El fenómeno tuvo particular intensidad en sectores de los barrios 150 Viviendas y 192 Viviendas, desde donde vecinos enviaron registros que mostraron el momento en que el granizo golpeaba con fuerza durante la tormenta.

Las imágenes permitieron dimensionar la intensidad de la precipitación. En algunos sectores, vecinos señalaron que las piedras tuvieron un tamaño mayor al habitual, aunque hasta el momento no se habían informado oficialmente daños de consideración, publicó La Pirámide.

Granizo en medio de la alerta por tormentas

La granizada se produjo durante una jornada caracterizada por lluvias, elevada inestabilidad y actividad eléctrica en distintos puntos de la provincia. Las condiciones habían sido anticipadas por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

(La Pirámide).

El organismo mantenía vigente para este lunes una alerta amarilla por tormentas que comprendía gran parte del territorio entrerriano. El aviso contemplaba fenómenos de variada intensidad y la posibilidad de episodios localmente fuertes.

Según el SMN, las tormentas podían estar acompañadas por abundante precipitación en cortos períodos, frecuente actividad eléctrica, ráfagas intensas y ocasional caída de granizo, fenómeno que finalmente se concretó en Concepción del Uruguay.

Registros de los vecinos

En el barrio 192 Viviendas, vecinos utilizaron sus teléfonos celulares para registrar la intensidad de la granizada. Las imágenes mostraron una importante cantidad de piedras cayendo mientras avanzaba el sistema de tormentas.

Otros registros llegaron desde el sector de las 150 Viviendas y diferentes puntos de la ciudad. Las fotografías exhibieron el tamaño alcanzado por algunas de las piedras una vez que quedaron acumuladas sobre distintas superficies.

La tormenta continuó desarrollándose en un escenario de marcada inestabilidad. Por ese motivo, se mantenía la atención sobre la evolución de las condiciones meteorológicas y la posibilidad de nuevos fenómenos intensos.

Cuánta lluvia se espera en Entre Ríos

Además del granizo, uno de los principales factores contemplados por la advertencia meteorológica era la cantidad de agua que podía acumularse durante el desarrollo de las tormentas.

El SMN anticipó precipitaciones acumuladas de entre 60 y 80 milímetros, aunque advirtió que esos valores podían ser superados puntualmente en algunas zonas de Entre Ríos.

Hasta el momento no se había informado oficialmente sobre daños materiales importantes derivados de la granizada en Concepción del Uruguay.

Mientras continuaban llegando imágenes desde distintos barrios, se aguardaba conocer si el fenómeno había ocasionado inconvenientes en viviendas, vehículos u otros sectores de la ciudad.