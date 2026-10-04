Cuánto gana un gendarme en octubre de 2026 según su jerarquía

Los sueldos de Gendarmería en octubre de 2026 quedaron establecidos a partir de la actualización de las escalas salariales para las fuerzas federales de seguridad. Los nuevos valores determinan cuánto corresponde cobrar según la jerarquía, aunque el ingreso final de cada efectivo puede ser mayor por la incorporación de suplementos y adicionales.

La actualización alcanza a Gendarmería Nacional, Policía Federal Argentina, Prefectura Naval, Policía de Seguridad Aeroportuaria y Servicio Penitenciario Federal. Para Gendarmería, los haberes fijados para octubre contemplan distintos grados dentro de la fuerza.

La escala permite conocer desde cuánto parte el salario de un Gendarme II hasta el monto establecido para los máximos grados de la institución.

Cuánto cobra cada jerarquía de Gendarmería

Los haberes mensuales correspondientes a octubre de 2026 presentan diferencias según el grado alcanzado por cada integrante de la fuerza.

La escala para Gendarmería Nacional queda conformada de la siguiente manera:

Comandante General: $3.376.187,99.

Comandante Mayor: $3.073.495,28.

Comandante Principal: $2.759.160,55.

Comandante: $2.270.195,37.

Segundo Comandante: $1.862.724,40.

Suboficial Mayor: $1.964.050,69.

Sargento: $1.335.403,09.

Cabo: $1.103.638,87.

Gendarme: $1.003.308,09.

Gendarme II: $912.098,25.

De esta manera, el haber fijado para un Gendarme II en octubre parte de los $912.098,25, mientras que un Gendarme alcanza los $1.003.308,09. En los grados superiores, el salario supera los $3 millones.

Los adicionales que pueden aumentar el salario

Los valores establecidos para cada jerarquía no necesariamente representan el dinero que finalmente recibe cada efectivo. La normativa también contempla suplementos, compensaciones y adicionales vinculados con las funciones que desempeña cada integrante y el lugar donde presta servicio.

Entre los conceptos actualizados se encuentran distintos suplementos relacionados con destinos y tareas específicas. En el caso de Gendarmería, uno de ellos corresponde al denominado "Destino Estratégico de Operaciones".

Estos adicionales pueden modificar el ingreso mensual de acuerdo con las características particulares del puesto, el destino asignado y otras condiciones contempladas por la normativa vigente.

Por ese motivo, dos integrantes con el mismo grado pueden percibir montos diferentes si uno de ellos reúne condiciones para cobrar determinados suplementos o compensaciones.

Qué requisitos se piden para ingresar a Gendarmería

Además de la actualización salarial, se encuentra abierta la posibilidad de realizar la preinscripción para el ciclo lectivo 2027 de Gendarmería Nacional para quienes buscan incorporarse como cadetes o aspirantes a gendarmes.

El proceso de ingreso contempla diferentes etapas, que incluyen una instancia de preinscripción online, un curso de ingreso virtual y evaluaciones presenciales.

Entre los requisitos generales se encuentran ser argentino nativo o por opción, contar con DNI actualizado, tener entre 17 y 25 años al 31 de diciembre del año de postulación y contar con el título secundario completo o una constancia de título en trámite.

Los postulantes también deben superar evaluaciones médicas, físicas, intelectuales, psicológicas y psicopedagógicas, además de entrevistas y controles de documentación.

La incorporación contempla asimismo verificaciones de antecedentes judiciales y penales y otras condiciones establecidas por la fuerza para completar el proceso de selección.

En paralelo, Gendarmería mantiene alternativas de incorporación destinadas a profesionales con determinados títulos universitarios o técnicos. En estos casos, el grado de ingreso depende de la especialidad y de los antecedentes acreditados por cada postulante.