Camioneros: cuánto gana un trabajador en octubre de 2026 tras el último aumento salarial

La Federación de Camioneros acordó una nueva actualización salarial con las cámaras empresarias del sector del transporte y la logística, que contempla un aumento acumulado del 9,9% entre septiembre de 2026 y febrero de 2027.

El incremento se aplicará en seis tramos mensuales para las distintas categorías comprendidas en el Convenio Colectivo de Trabajo 40/89. Además, el acuerdo incluye un bono extraordinario de $1.200.000, que será abonado en cuatro cuotas durante 2027.

Cuánto cobra un camionero en octubre

Con la aplicación del primer tramo del acuerdo, correspondiente a septiembre, los salarios básicos quedaron establecidos de la siguiente manera:

Conductor de primera categoría: $1.095.276,83 mensuales.

Conductor de segunda categoría: $1.075.758,58.

Conductor de tercera categoría: $1.056.220.

Transportistas de caudales: $1.177.561,55.

Choferes con firma registrada: $1.264.673,91.

Maquinarias especiales y grúas: desde $1.114.803,28 hasta $1.996.413,45 mensuales, según la capacidad del equipo.

Los valores corresponden a los salarios básicos y pueden incrementarse de acuerdo con adicionales y conceptos específicos de cada actividad.

Cómo se aplicará el aumento del 9,9%

El incremento total se distribuirá en seis etapas:

Septiembre: 1,8%.

Octubre: 1,7%.

Noviembre: 1,7%.

Diciembre: 1,6%.

Enero de 2027: 1,6%.

Febrero de 2027: 1,5%.

De esta manera, los trabajadores tendrán nuevas actualizaciones mensuales hasta febrero del próximo año.

Camioneros: cómo se pagará el bono de $1.200.000

El acuerdo también establece un bono extraordinario de fin de año por $1.200.000 para los trabajadores alcanzados por la paritaria.

El monto se abonará en cuatro cuotas mensuales de $300.000, que comenzarán a pagarse en enero de 2027.

A ese beneficio se suma una asignación fija no remunerativa de $18.000, que fue liquidada de manera extraordinaria junto con los salarios correspondientes a septiembre.

Cuándo volverán a revisar los salarios

La paritaria contempla dos instancias de revisión para analizar la evolución de los salarios frente a la inflación.

La primera revisión está prevista para diciembre de 2026, mientras que la segunda se realizará en marzo de 2027, una vez finalizado el período contemplado en el acuerdo.

Además, se establecieron modificaciones para determinados adicionales. Entre ellas, los viáticos y la comida para el transporte de caudales tendrán un incremento total del 20%, dividido en dos tramos del 10%.

El acuerdo también incorpora incentivos y premios por presentismo para trabajadores de las ramas de recolección de residuos y transporte de caudales.