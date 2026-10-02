Plazo fijo: cuánto rinde invertir $1.000.000 a 30 días en octubre y qué tasa paga cada banco

Los bancos ofrecen diferentes tasas para los depósitos a plazo fijo durante octubre. Con una TNA del 18,75%, invertir $1.000.000 durante 30 días genera unos $15.410 de intereses. Algunas entidades ofrecen tasas superiores al 23%.
Invertir $1.000.000 en un plazo fijo a 30 días puede generar rendimientos diferentes según el banco elegido, debido a las variaciones existentes entre las tasas ofrecidas por las entidades financieras durante octubre.
El plazo fijo continúa siendo una de las alternativas utilizadas por los ahorristas que buscan obtener intereses de una manera sencilla y conocer anticipadamente cuánto recibirán al vencimiento.
Las tasas informadas presentan diferencias importantes: mientras algunas entidades se ubican por debajo del 19% de Tasa Nominal Anual (TNA), otras superan el 20% y llegan hasta el 23,5%.
Cuánto deja un plazo fijo de $1.000.000
Para dimensionar el rendimiento, puede tomarse como referencia una inversión de $1.000.000 durante 30 días con una TNA del 18,75%, como la informada para Banco Nación.
Con esas condiciones, el depósito generaría aproximadamente $15.410,96 de intereses durante el período.
Al finalizar los 30 días, el ahorrista recibiría un total aproximado de:
-Capital invertido: $1.000.000
-Intereses: $15.410,96
-Total al vencimiento: $1.015.410,96
El resultado cambia dependiendo de la tasa ofrecida por la entidad en la que se constituya el depósito.
Qué tasa paga cada banco en octubre
Las tasas informadas para los depósitos a plazo fijo a 30 días son las siguientes:
Banco Nación: 18,75%.
Banco Galicia: 18,25%.
Banco BBVA: 19%.
Banco Santander: 16,5%.
Banco Provincia: 21% / 22%.
Banco Macro: 19,5%.
ICBC: 18,1%.
Banco Ciudad: 17%.
Banco Patagonia: 16%.
Banco Credicoop: 18,5%.
Banco BICA: 23%.
Banco CMF: 23%.
Banco Comafi: 19%.
Banco de Comercio: 23,5%.
Banco de Formosa: 18,5%.
Banco de Córdoba (Bancor): 20,75%.
Banco del Chubut: 19,5%.
Banco del Sol: 23%.
Banco Dino: 20%.
Banco Hipotecario: 19,5% / 22%.
Banco Julio: 19% / 19%.
Banco Mariva: 23% / 22,5%.
Banco Masventas: 21% / 19%.
Banco Meridian: 23%.
Banco Provincia de Tierra del Fuego: 19% / 15%.
Banco VOII: 23%.
BIBANK: 22,5%.
Crédito Regional Compañía Financiera: 23%.
Reba Compañía Financiera: 23%.
Cuáles son las tasas más altas
Entre las tasas detalladas, Banco de Comercio aparece con una TNA del 23,5%, mientras que varias entidades informan rendimientos del 23%.
En ese grupo se encuentran Banco BICA, Banco CMF, Banco del Sol, Banco Meridian, Banco VOII, Crédito Regional Compañía Financiera y Reba Compañía Financiera. Banco Mariva también presenta una de sus tasas en el 23%.
Las diferencias hacen que resulte importante comparar las condiciones ofrecidas antes de constituir la inversión, ya que incluso unos pocos puntos porcentuales modifican el rendimiento final.
Qué es un plazo fijo
El plazo fijo es una inversión que consiste en depositar una determinada cantidad de dinero durante un período previamente establecido a cambio de una tasa de interés.
Durante ese lapso, el capital permanece inmovilizado bajo las condiciones contratadas y, al vencimiento, el banco devuelve el dinero depositado junto con los intereses generados.
Una de sus características principales es la previsibilidad, ya que el ahorrista puede conocer de antemano el rendimiento estimado de la operación.
Cómo hacer un plazo fijo a 30 días
Constituir un plazo fijo puede realizarse mediante el home banking o la aplicación móvil de la entidad financiera elegida.
El procedimiento habitual consiste en:
Ingresar al home banking o aplicación bancaria.
Buscar la opción “Inversiones” o “Plazo fijo”.
Seleccionar el monto que se desea depositar.
Establecer un plazo de 30 días.
Verificar la tasa ofrecida y el rendimiento estimado.
Confirmar la constitución del plazo fijo.
Guardar el comprobante de la operación.
Antes de confirmar, el sistema generalmente informa el capital, la tasa aplicable y cuánto dinero recibirá el cliente al vencimiento.
Qué tener en cuenta antes de invertir
La tasa de interés es uno de los principales aspectos a comparar entre las diferentes entidades financieras.
Una TNA más elevada permite obtener un rendimiento mayor para el mismo capital y período, aunque también deben observarse las condiciones particulares ofrecidas por cada banco.
Además, para evaluar el resultado real de la inversión es necesario considerar la evolución de los precios, ya que obtener intereses nominales no necesariamente implica que el dinero gane poder adquisitivo frente a la inflación.
Por eso, antes de colocar $1.000.000 o cualquier otro monto en un plazo fijo, resulta conveniente revisar la tasa vigente al momento de realizar la operación y comparar las alternativas disponibles. (con información de TN)