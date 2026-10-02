Cuánto se paga de indemnización por despido en octubre de 2026 y cómo se calcula

La indemnización por despidos en Argentina es una compensación económica que el empleador paga al trabajador cuando finaliza el contrato de trabajo sin una causa justa. Esta medida está establecida en la Ley de Contrato de Trabajo, N° 20.744.

Si el trabajador es despedido sin causa justa, es necesario tener en cuenta varios conceptos para calcular el monto a cobrar, publicó Clarín.

Cuánto se paga de indemnización por despido en octubre 2026

El cálculo principal es la indemnización por antigüedad, es decir, el tiempo de servicio acumulado hasta la fecha del despido. Se calcula multiplicando un mes de sueldo por cada año de servicio, considerando la mejor remuneración mensual, normal y habitual del último año trabajado en la empresa.

De acuerdo con la Ley de Contrato de Trabajo, corresponde un salario por cada año de servicio o por una fracción mayor de tres meses.

Esto quiere decir que los meses adicionales se computan cuando superan el trimestre. De esta manera, la antigüedad no se redondea en todos los casos al año siguiente, para que una fracción del año genere un salario adicional debe superar el periodo de tiempo anteriormente nombrado.

La reforma apunta solo a considerar las remuneraciones pagadas y devengadas en cada mes calendario, dejando afuera determinados pagos como el aguinaldo, las vacaciones y ciertos premios no mensuales.

Al mismo tiempo, la remuneración usada como base tampoco puede superar el límite establecido por la legislación. Este tope está vinculado con tres veces el promedio de las remuneraciones previstas por el convenio colectivo aplicable.

El monto que aparece a partir del artículo 245 no necesariamente representa todo lo que recibe una persona cuando se termina una relación laboral.

Según el caso, se pueden agregar cuestiones vinculadas con el preaviso, los días trabajados durante el último mes, la integración del mes de despido y las vacaciones proporcionales, junto con el aguinaldo proporcional.