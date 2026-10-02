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Sociedad Gualeguaychú

Encontraron un extraño objeto en un desagüe y creyeron que era una granada

Una mujer encontró un artefacto metálico en una antigua vivienda y alertó a la Policía. Por su apariencia sospecharon que era un explosivo, pero un especialista reveló de qué se trataba.

2 de Octubre de 2026
La boya que confundieron con una granada
La boya que confundieron con una granada Foto: Policía de Gualeguaychú

Una mujer encontró un artefacto metálico en una antigua vivienda y alertó a la Policía. Por su apariencia sospecharon que era un explosivo, pero un especialista reveló de qué se trataba.

Una vecina de la ciudad de Gualeguaychú que se encontraba en su vivienda, observó un elemento redondo y metálico dentro de un desagüe pluvial. El extraño objeto metálico le generó preocupación ante la posibilidad de que se tratara de una granada de mano. La situación ocurrió en una propiedad ubicada sobre calle 25 de Mayo, entre Mitre y Camila Nievas.

 

Ante el hallazgo, dio aviso a la Policía que activó el protocolo correspondiente.

 

Para determinar con certeza la naturaleza del objeto, fue convocado un especialista perteneciente al cuerpo de Bomberos Zapadores de Concordia, quien examinó el elemento encontrado en la vivienda.

 

Tras la inspección, el experto descartó que fuera una granada o cualquier otro tipo de explosivo y confirmó que el objeto no representaba peligro.

Qué era realmente el extraño objeto

La explicación terminó siendo mucho más sencilla: se trataba de una antigua boya de cobre utilizada como flotador en los tanques de agua.

 

Este tipo de elementos estaba compuesto por láminas livianas de cobre unidas mediante soldadura para formar una esfera hueca y hermética capaz de mantenerse a flote dentro del tanque.

 

Con el paso de los años, estas boyas metálicas fueron reemplazadas en gran medida por flotantes fabricados con materiales como plástico o telgopor expandido.

 

El cobre era utilizado para estos dispositivos por su resistencia a la corrosión y durabilidad. La particular forma del antiguo flotador y el lugar donde permaneció durante años fueron los factores que inicialmente hicieron pensar que podía tratarse de una granada.

Temas:

Gualeguaychú Granada boya tanque de agua Bomberos Zapadores
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