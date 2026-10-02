Incautaron casi 177 kilos de marihuana junto al río Paraná, valuados en más de $675 millones

Dos procedimientos junto al río Paraná, en Corrientes y Misiones, permitieron incautar casi 177 kilos de marihuana, con un valor estimado superior a los $675 millones. Las cargas fueron encontradas en la costa argentina después del cruce de embarcaciones desde Paraguay.

Los hallazgos se produjeron en Paso de la Patria y Candelaria. En ambos casos, las embarcaciones dejaron bultos y regresaron hacia el país vecino, según la información difundida.

La Prefectura Naval Argentina comunicó los resultados el jueves 1 de octubre. Además de la droga, informó el secuestro de una motocicleta utilizada por personas que trasladaban parte de la carga en la localidad correntina.

Una cámara térmica permitió detectar el primer cruce

En Paso de la Patria, el personal que vigilaba la zona observó mediante una cámara térmica una embarcación que avanzaba desde la costa paraguaya. El cruce ocurrió a la altura del kilómetro 1.239 del río Paraná, cerca del arroyo Huajó.

Al llegar a territorio argentino, sus ocupantes arrojaron varios bultos y emprendieron el regreso. Cuando los integrantes de Prefectura se acercaron al lugar, encontraron a varios hombres que transportaban bolsas de arpillera en motocicletas.

De acuerdo con el parte, esas personas escaparon hacia un sector de vegetación y abandonaron la carga y una moto. En el lugar quedaron diez bultos que luego fueron revisados.

Encontraron cogollos y marihuana prensada

Dentro de la carga había 17 bolsas selladas con cogollos de marihuana, que pesaban 32 kilos. También se encontraron 84 paquetes de marihuana prensada, con un peso total de otros 62 kilos.

Prefectura estimó el valor de la droga hallada en Paso de la Patria en casi $360 millones. La motocicleta abandonada también fue secuestrada.

El segundo procedimiento se desarrolló en Candelaria, Misiones, a la altura del kilómetro 1.604 del río Paraná. Allí se detectó otra embarcación a motor con varios ocupantes que dejó bultos sobre la costa argentina y regresó a Paraguay.

Siete bultos abandonados en Candelaria

Después de observar la descarga, el personal recorrió el sector y encontró siete bultos abandonados. Contenían flores de marihuana a granel, con un peso informado de 82 kilos.

El valor estimado de esa segunda carga superó los $316 millones. Aunque el balance oficial informó casi 177 kilos entre ambos procedimientos, los pesos parciales publicados suman 176 kilos.

Las investigaciones quedaron en manos de la Fiscalía Federal de Corrientes, Área de Atención Inicial, a cargo de Melina Beatriz Perborell, y de la Unidad Fiscal de Posadas, encabezada por Débora Fores. El comunicado no informó detenciones.