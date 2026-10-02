Franco Colapinto tras las penalizaciones: “El sábado está perdido, apuntamos todo al domingo”

Franco Colapinto reconoció que las penalizaciones condicionan su participación en el Gran Premio de Bahréin y explicó que concentrará sus esfuerzos en la carrera del domingo. Después de los entrenamientos de este viernes, afirmó que “el sábado está un poco perdido por las penalizaciones”.

El piloto de Alpine terminó decimonoveno en la primera práctica libre y vigésimo segundo en la segunda. Sin embargo, su preparación estuvo orientada al ritmo de carrera, con el objetivo de avanzar desde las últimas posiciones y volver a sumar puntos.

Según explicó tras bajar del auto, las sanciones modificaron el trabajo previsto para el fin de semana. “Intentaremos enfocarnos en el domingo y avanzar en la carrera”, sostuvo el argentino, que acumula un total de 15 puestos de penalización.

Por qué deberá retroceder en la grilla

La primera sanción implica la pérdida de cinco posiciones por el incidente que provocó en el Gran Premio de Azerbaiyán. Aquel choque derivó en tres abandonos y dejó al argentino con una penalización pendiente para esta competencia.

A ese castigo se sumaron otros diez lugares por el cambio del motor de combustión interna. Alpine instaló una quinta unidad, por encima de las cuatro permitidas durante la temporada, por lo que Franco Colapinto deberá cumplir ambas sanciones.

El retroceso total limita sus posibilidades de aprovechar una buena clasificación. Aunque el orden definitivo de largada también dependerá de los resultados y de las penalizaciones de otros competidores, el piloto prepara la carrera con la expectativa de partir desde el fondo.

Qué destacó del rendimiento de su Alpine

Pese a los resultados en las prácticas, Colapinto encontró un aspecto favorable en el comportamiento del auto. “El ritmo en la FP2 fue bastante bueno, así que intentaré avanzar el domingo”, expresó al evaluar la segunda sesión.

El argentino también señaló que “todavía hay mucho por trabajar”. Su objetivo será mejorar el rendimiento sostenido del Alpine para intentar recuperar posiciones durante la competencia, en lugar de concentrar la preparación en una vuelta rápida.

"ENFOCADOS EN LA CARRERA. EL SÁBADO ESTÁ UN POQUITO PERDIDO POR LA PENALIZACIÓN". Franco Colapinto analizó el rendimiento de su Alpine en las dos primeras prácticas libres en Malasia. 📺 #BahrainGP | Toda la temporada de #F1 por ESPN en el Plan Premium de #DisneyPlus pic.twitter.com/HZnP9Ef6Bx — SportsCenter (@SC_ESPN) October 2, 2026

En ese sentido, Franco Colapinto explicó que no había preparado la clasificación. “No preparé nada de qualy”, manifestó al describir cómo las sanciones llevaron al equipo a priorizar el trabajo para el domingo.

Cuándo vuelve a correr y a qué hora será la carrera

El Gran Premio conserva la denominación de Bahréin, pero se disputa en el Circuito Internacional de Sepang, en Malasia. El cambio de escenario se produjo por el conflicto en Medio Oriente, que obligó a modificar la programación.

La actividad continuará este sábado 3 de octubre con la tercera práctica libre, prevista para la 1:30 de la madrugada de la Argentina. Más tarde, desde las 5:00, se disputará la clasificación que establecerá el orden inicial antes de aplicar las sanciones correspondientes.

La carrera comenzará el domingo 4 de octubre a las 4:00, también en horario argentino. Allí, Franco Colapinto buscará transformar el trabajo realizado en los entrenamientos en una remontada que le permita acercarse a los puestos que otorgan puntos.