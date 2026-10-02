Expertos del Conicet crearon una plataforma para anticipar los efectos de El Niño

Especialistas del Conicet desarrollaron una nueva plataforma para realizar pronósticos hidroclimáticos con hasta diez días de anticipación, en un contexto marcado por los efectos de El Niño. El primer reporte anticipó un nuevo descenso de las temperaturas, heladas tardías y acumulaciones de nieve que podrían alcanzar un metro en sectores de la Cordillera de los Andes.

La herramienta, denominada Portal Hidroclimático, fue desarrollada en Mendoza por profesionales del Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (IANIGLA-Conicet). Entre los responsables del proyecto se encuentran el meteorólogo Maximiliano Viale y el hidrólogo Ezequiel Thoum.

Permitirá seguir la evolución de diferentes variables meteorológicas e hidrológicas y generar información anticipada sobre fenómenos que pueden tener impacto en zonas productivas y de montaña.

Pronostican frío, heladas y hasta un metro de nieve

El primer informe difundido junto con la presentación de la herramienta anticipó que el invierno todavía podría dejar algunos episodios significativos pese al comienzo de la primavera.

“Para los próximos días se espera la acumulación de hasta un metro de nieve en la cordillera”, indicó Viale. A su vez, anticipó una ola de frío con heladas tardías en distintos oasis productivos de Mendoza.

La presentación del portal coincidió con la difusión del informe de proyección de escurrimiento de los ríos para el verano 2026-2027 elaborado por el Departamento General de Irrigación, que proyectó una mayor disponibilidad de reservas de agua.

Qué impacto podría tener El Niño

Los especialistas señalaron que las condiciones asociadas a El Niño pueden favorecer un incremento de las precipitaciones, aunque advirtieron que sus efectos no son iguales en todas las regiones ni garantizan necesariamente lluvias superiores al promedio.

Viale explicó que el fenómeno tendría su mayor influencia en el sur de Brasil y el norte de Argentina, mientras que en Mendoza sus consecuencias podrían manifestarse de manera más indirecta.

“Los años con El Niño llovió un 10% más, pero no siempre fue así”, aclaró el meteorólogo, quien pidió cautela al momento de proyectar el comportamiento de las precipitaciones para los próximos meses.

Las nevadas de 2026, entre las mayores desde 1960

Los investigadores también analizaron las importantes nevadas registradas durante el invierno. Thoum señaló que los episodios que comenzaron el 15 de julio dejaron acumulaciones superiores a los 500 milímetros y obligaron a mantener cerrado durante más de un mes el paso internacional Cristo Redentor.

“Históricamente fue el cuarto período con más nieve en 66 años. De hecho, este 2026 está 40% arriba de la mediana desde 1960”, detalló el especialista.

La magnitud de las precipitaciones ubicó además a la temporada 2026 entre las de mayor acumulación de nieve de los últimos 25 años.

Una de las variables utilizadas para analizar el escenario es el Equivalente Agua-Nieve (EAN), indicador que permite estimar la cantidad de agua almacenada en forma de nieve y que resulta fundamental para proyectar posteriormente el aporte a los ríos.