Entre Ríos bajo alerta amarilla por tormentas, ráfagas intensas y posible granizo

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió un alerta amarillo por tormentas para toda la provincia de Entre Ríos durante la mañana del sábado 3 de octubre. El fenómeno podría presentar sectores con mayor intensidad y dejar acumulados de lluvia de entre 20 y 50 milímetros, con posibilidad de superar esos valores de manera puntual.

Según el organismo nacional, el área será afectada por tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Los fenómenos podrían estar acompañados por precipitaciones intensas en cortos períodos, ocasional caída de granizo, frecuente actividad eléctrica y ráfagas intensas.

El nivel amarillo indica la posibilidad de fenómenos meteorológicos con capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de actividades cotidianas. Repositorio SMN

Cuándo regirá el alerta en Entre Ríos

De acuerdo con el Sistema de Alerta Temprana, el aviso abarcará la mañana del sábado, es decir, el período comprendido entre las 6 y las 12.

La advertencia comprende a todo el territorio entrerriano, por lo que habrá que seguir las actualizaciones que realice el organismo ante la evolución de las condiciones meteorológicas.

La inestabilidad ya había sido anticipada para este fin de semana. Durante los últimos días, los pronósticos mostraban el regreso de lluvias y tormentas a distintos sectores de Entre Ríos para el sábado.

Cómo estará el tiempo en Paraná

En Paraná, este viernes se presentará sin lluvias, de acuerdo con el pronóstico del SMN. La temperatura mínima será de 11 grados y la máxima alcanzará los 23 grados, con cielo entre parcialmente y mayormente nublado. Hacia la noche, la probabilidad de precipitaciones será de entre 0 y 10%.

El cambio llegará durante el sábado. Para la capital entrerriana se anuncia una mínima de 14 grados y una máxima de 24 grados. Durante la madrugada existe entre 10% y 40% de probabilidad de precipitaciones, mientras que durante la mañana esa posibilidad aumentará hasta ubicarse entre 40% y 70%, coincidiendo con el período alcanzado por el alerta.

Además, podrían registrarse ráfagas de entre 42 y 50 kilómetros por hora durante la madrugada y la mañana. Para la tarde, la posibilidad de precipitaciones se ubicará entre 10% y 40%, mientras que hacia la noche descenderá a entre 0 y 10%.

Qué pasará después de las tormentas

Tras el episodio de inestabilidad, el tiempo mejoraría rápidamente en Paraná. Para el domingo 4 se prevé una mínima de 11 grados y una máxima de 23 grados, sin probabilidades significativas de precipitaciones.

El lunes también continuaría estable, con temperaturas de entre 15 y 23 grados. Para el martes se anticipan valores de 11 a 25 grados; el miércoles, de 15 a 21; y el jueves, de 13 a 25 grados, según los datos exhibidos por el SMN.

Recomendaciones ante el alerta

Frente a tormentas de nivel amarillo, el SMN recomienda evitar actividades al aire libre, no refugiarse cerca de árboles y postes de electricidad, retirar o asegurar objetos que puedan ser arrastrados por el viento y mantenerse informado mediante los canales oficiales.

Vale destacar que además de Entre Ríos, rigen alertas para más de 10 provincias. Partes de la región noroeste, Cuyo, el centro-pampeano y la Patagonia deberán prestar atención a las condiciones climáticas, porque están previstas alertas meteorológicas amarillas por vientos, Zonda, lluvias y tormentas.