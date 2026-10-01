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Dos personas resultaron heridas tras caer de una moto en el Acceso Norte de Paraná

Dos personas resultaron lesionadas tras protagonizar un accidente de tránsito en el Acceso Norte de Paraná. Bomberos Voluntarios, policías y personal de salud trabajaron en el lugar.

1 de Octubre de 2026
Imagen ilustrativa.
Imagen ilustrativa. Foto: Archivo.

Dos personas resultaron lesionadas tras protagonizar un accidente de tránsito en el Acceso Norte de Paraná. Bomberos Voluntarios, policías y personal de salud trabajaron en el lugar.

Dos personas resultaron lesionadas tras un accidente de tránsito en el Acceso Norte de Paraná, donde por circunstancias que hasta el momento no fueron precisadas se produjo la caída de una motocicleta.

 

El siniestro vial ocurrió en la zona del Acceso Norte de la capital entrerriana y motivó la intervención de diferentes servicios de emergencia para asistir a las personas involucradas.

 

Hasta el lugar acudió una dotación de Bomberos Voluntarios Paraná, junto con efectivos policiales y personal sanitario, que desplegaron un operativo para brindar asistencia a los dos ocupantes del rodado.

 

Dos personas resultaron lesionadas

 

Como consecuencia de la caída de la motocicleta, dos personas sufrieron lesiones.

Temas:

Acceso Norte Accidente
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