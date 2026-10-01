Allanamientos en Paraná: buscaban armas y encontraron 42 dosis de cocaína

REDACCIÓN ELONCE
Tres allanamientos en Paraná se realizaron por una investigación vinculada a un abuso de arma. No localizaron las armas buscadas, pero hallaron 42 envoltorios con cocaína y cartuchería, confirmó a Elonce Miguel Delavalle.
Tres allanamientos en Paraná se realizaron este jueves por la mañana en el marco de una investigación iniciada por un abuso de arma ocurrido aproximadamente un mes atrás. Los procedimientos se concretaron en dos domicilios de calle Pedro Martínez y otro del barrio Municipal. Si bien no fueron encontradas las armas buscadas, la Policía secuestró 42 envoltorios con cocaína y cartuchería.
Miguel Delavalle, jefe de la División Homicidios de la Policía de Entre Ríos, brindó detalles a Elonce sobre los operativos, que comenzaron alrededor de las 7:30. La investigación contó con intervención de la Fiscalía y de la comisaría 15ª.
“Estos procedimientos vienen de la mano de una investigación que se estaba realizando por un abuso de arma que ocurrió hace un mes aproximadamente en calle Pedro Martínez, en el cual tomó intervención la Fiscalía y la comisaría 15ª”, explicó Delavalle.
Encontraron 42 envoltorios con cocaína
A partir de la investigación, los efectivos reunieron testimonios y otros elementos que permitieron solicitar las medidas judiciales. “Al tomar intervención empezamos a recolectar información, hablar con testigos y vecinos e incorporar distintos elementos a la causa que permitieron realizar estos tres allanamientos”, señaló.
En uno de los domicilios, la Policía encontró la sustancia posteriormente identificada como cocaína. “En uno de ellos se encontraron 42 'bochitas' de cocaína, en un domicilio donde estaba habitando una mujer con su hija menor de edad y un chico también familiar de ella”, indicó el jefe policial.
Tras el hallazgo, se dio intervención a la Dirección General de Drogas Peligrosas. “En el lugar intervino la Dirección General de Drogas Peligrosas, donde realizaron el peritaje a la sustancia encontrada en presencia de los testigos”, confirmó Delavalle.
Secuestraron cartuchería y continúa la investigación
Las personas que se encontraban en el domicilio fueron identificadas y quedaron supeditadas a la causa, de acuerdo con las medidas dispuestas por la Fiscalía. Además, durante los procedimientos se secuestró cartuchería que será sometida a peritajes.
“También se secuestró cartuchería que va a ser peritada por el área correspondiente de la Policía Científica para determinar si guarda relación con la evidencia balística que fue recolectada”, detalló el entrevistado.
Las armas que motivaron los procedimientos, en tanto, no fueron encontradas. “Lamentablemente, las armas no fueron localizadas en esta oportunidad. Sabemos que cuando se comete un hecho, las armas las hacen desaparecer o, por lo menos, por un tiempo las ponen a resguardo. Nosotros siempre intentamos localizar esos lugares de resguardo y es donde realizamos los procedimientos”, explicó Delavalle.
La búsqueda de las armas continuará
Pese a que el objetivo inicial de los allanamientos era localizar las armas vinculadas con la investigación, el jefe de Homicidios sostuvo que las tareas continuarán. “En esta oportunidad no tuvimos suerte, pero venimos con un número alto de secuestros de armas en lo que va del año, en distintos hechos”, manifestó.
Respecto del hallazgo de los estupefacientes, la intervención específica quedó a cargo de Drogas Peligrosas, mientras que la Fiscalía fue informada del resultado de las pruebas realizadas sobre la sustancia.