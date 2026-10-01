Monotributo en octubre del 2026: cuánto se paga según cada categoría

El Monotributo en octubre del 2026 presenta nuevos valores para todas las categorías. Las cuotas parten de $49.527,18 y superan $1,6 millones en el nivel más alto para servicios. Cuánto deberá pagar cada contribuyente.
El Monotributo en octubre del 2026 presenta nuevos valores para los contribuyentes inscriptos en el régimen simplificado, con cuotas que varían según la categoría y el tipo de actividad desarrollada. De acuerdo con los montos informados por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), la obligación mensual parte de $49.527,18 en la categoría A y puede superar $1,6 millones en la categoría K para quienes prestan servicios.
La actualización aplicada fue del 16,8% y se correspondió con la inflación acumulada durante el primer semestre de 2026. El incremento alcanzó tanto a las cuotas mensuales como a los parámetros del régimen, entre ellos los límites de facturación utilizados para determinar en qué categoría debe ubicarse cada contribuyente.
Para un monotributista que abona la totalidad de los componentes del régimen —impuesto integrado, aporte previsional y obra social—, el importe mínimo quedó establecido en $49.527,18. Ese monto corresponde a la categoría A y es igual tanto para quienes prestan servicios como para aquellos dedicados a la venta de cosas muebles.
Cuánto se paga en las primeras categorías
En la categoría B, la obligación mensual quedó fijada en $56.379,08 para ambas actividades. La diferenciación entre prestación de servicios y venta de bienes comenzó a observarse desde la categoría C.
Para los contribuyentes de la categoría C, la cuota alcanzó los $66.020,12 mensuales en prestación de servicios y $64.530,58 para venta de cosas muebles. En la categoría D, los importes fueron de $84.612,93 y $82.564,81, respectivamente.
Por su parte, quienes quedaron encuadrados en la categoría E deberán afrontar un pago de $119.811,45 si prestan servicios. Para la venta de cosas muebles, el importe mensual quedó establecido en $108.267,51.
Los valores desde la categoría F
En la categoría F, los montos aumentaron a $150.784,21 para los prestadores de servicios y $129.930,65 para quienes se dedican a la comercialización de bienes.
La diferencia entre ambos tipos de actividad se amplía en los escalones superiores. En la categoría G, la cuota mensual quedó en $230.312,94 para servicios y $158.815,05 para venta de cosas muebles.
Para la categoría H, en tanto, los contribuyentes dedicados a la prestación de servicios deberán abonar $522.706,68, mientras que aquellos que comercializan bienes tendrán una obligación mensual de $317.895,01.
Cuánto pagan las categorías más altas
En los niveles superiores del Monotributo, las diferencias entre las dos actividades se vuelven aún más significativas. Para la categoría I, la cuota correspondiente a servicios alcanzó los $963.747,86, mientras que para la venta de cosas muebles se ubicó en $474.992,78.
La categoría J quedó con una obligación mensual de $1.167.299,76 para prestación de servicios y de $580.793,69 para venta de bienes. De esta manera, en el caso de los servicios, la cuota superó el millón de pesos mensuales.
Finalmente, la categoría K, la más alta dentro del régimen, quedó con un importe de $1.614.446,04 para quienes prestan servicios y de $702.103,24 para aquellos que realizan venta de cosas muebles.