Santa Elena realizó su Segundo Encuentro de Minibásquet 2026.

El Segundo Encuentro de Minibásquet de Santa Elena se desarrolló este martes como parte de la temporada 2026 organizada por la Asociación de Básquet de Santa Elena (ABSE). La jornada reunió a seis instituciones afiliadas a la entidad en las categorías Escuelita (U7) y Premini (U9), tanto en la rama masculina como femenina.

El encuentro tuvo lugar en el gimnasio Luis Renato Brunetto, del Club Azopardo Belgrano, institución anfitriona de la jornada. La propuesta permitió reunir a jugadores de las divisiones más pequeñas en una jornada destinada a la participación y el desarrollo deportivo.

Además del club anfitrión, participaron Independiente y Comercio de La Paz; Progreso y Urquiza de Santa Elena; y Juventud de Feliciano.

Una jornada que reunió a seis instituciones

Este fue el segundo Encuentro oficial de Minibásquet organizado por la ABSE durante la temporada 2026. El primero se había realizado en la cancha del Club Independiente de La Paz.

La continuidad de estas jornadas permite que las categorías iniciales de las instituciones afiliadas compartan una experiencia deportiva y mantengan la actividad durante la temporada.

El encuentro en Santa Elena tuvo como protagonistas a las categorías Escuelita (U7) y Premini (U9), en ambas ramas, con la participación de las instituciones que forman parte de la Asociación de Básquet de Santa Elena.

Comenzó el Torneo de Categorías Formativas

En paralelo con la actividad de minibásquet, la ABSE puso en marcha el Torneo Asociativo de Categorías Formativas, una nueva competencia destinada a las divisiones juveniles de la región.

El partido que marcó el inicio del certamen correspondió a la categoría Cadetes, con el enfrentamiento entre Progreso de Santa Elena y Juventud de Feliciano.

La competencia contará con la participación de los equipos habituales que integran la asociación y tendrá además una novedad en esta edición.

Sociedad Sportiva de Esquina, club invitado

La principal incorporación será la participación de Sociedad Sportiva de Esquina, que intervendrá como club invitado en la rama masculina.

De esta manera, la ABSE inició una nueva etapa de competencia para las categorías formativas, mientras continúa desarrollando encuentros destinados a las divisiones de minibásquet.

La agenda de la temporada 2026 combina así jornadas para las categorías iniciales con un torneo asociativo para las divisiones formativas, con instituciones de Santa Elena, La Paz, Feliciano y la participación invitada de Esquina.