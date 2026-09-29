Liga Nacional de Básquet: Kevin Chareun destacó el protagonismo entrerriano en el inicio

REDACCIÓN ELONCE
La Liga Nacional de Básquet comenzó con triunfo de Gimnasia de Comodoro ante Lanús. Kevin Chareun, integrante de prensa de la CAB, analizó en El Once Deportivo el estreno y destacó las presencias entrerrianas dentro y fuera de la cancha.
La Liga Nacional de Básquet puso en marcha una nueva temporada y tuvo protagonismo entrerriano desde su partido inaugural. Gimnasia y Esgrima de Comodoro Rivadavia, vigente campeón, venció a Lanús en un encuentro que contó con Martiniano Dato como capitán del conjunto patagónico, Ezequiel Macías dentro de la terna arbitral y Kevin Chareun como integrante de prensa de la Confederación Argentina de Básquet (CAB).
Chareun dialogó con El Once Deportivo, programa que se emite por Elonce Radio & Streaming FM 98.7, y destacó el nivel mostrado desde el primer encuentro. “Una noche espectacular, una primera jornada de una Liga que ya nos pudimos dar cuenta lo pareja que va a ser, porque el campeón de la última temporada de la máxima categoría y el campeón de la segunda categoría, que fue el club Lanús, dieron espectáculo”, afirmó.
Sobre el desarrollo del encuentro, agregó: “El resultado terminó siendo anecdótico. Los sureños lo ganaron bien al partido. Lanús estuvo diezmado en lo deportivo, todavía con algunos jugadores lesionados o que no han llegado al plantel. Pero va a ser una Liga espectacular y anoche ya pudimos ver parte de eso”.
El presente de Ezequiel Macías
Otro de los protagonistas entrerrianos fue el árbitro Ezequiel Macías, quien inició su cuarta temporada dentro de la competencia y fue designado para integrar la terna del encuentro inaugural. Chareun destacó su crecimiento dentro del arbitraje nacional y recordó algunas de sus actuaciones recientes.
“Estuve charlando un poco con él antes del partido, le hice una nota que seguramente saldrá en mis redes. Está teniendo un muy buen momento. De hecho, la temporada anterior arbitró una serie por la permanencia entre Atenas de Córdoba y Argentino de Junín, recontra picante”, relató.
En ese sentido, resaltó los antecedentes recientes del árbitro entrerriano: “Estuvo en las semifinales de Liga Nacional, en las finales de Liga Argentina y que esta vez haya estado en el partido inaugural de la temporada da que hablar del buen momento de la carrera de Ezequiel”.
Martiniano Dato, capitán con apenas 22 años
Chareun también puso el foco en Martiniano Dato, quien disputó su primer encuentro como capitán de Gimnasia de Comodoro Rivadavia con apenas 22 años. El joven entrerriano llegó a esta temporada luego de haber sido distinguido como el mejor jugador joven de la edición anterior.
“Anoche jugó su primer partido como capitán con 22 años, ni más ni menos que del último campeón. Realmente él fue elegido el mejor jugador joven de la última temporada”, resaltó el integrante de prensa de la CAB.
Además, contó que dialogó con el jugador después del partido y destacó su mentalidad: “Estuve hablando con él postpartido y su palabra es ‘quiero más’. La mentalidad de Martiniano es realmente espectacular, no solo por lo que hace dentro de la cancha, sino también por cómo se lo ve afuera, alentando y arengando a sus compañeros todo el tiempo”.
Chareun mencionó además a otros representantes provinciales que forman parte de las competencias nacionales. Entre ellos nombró a Joaco Fernández en Argentino de Junín, Matías Solanas en Quimsa, Agustín Facello en La Unión de Formosa y Nacho Respaud en Racing de Chivilcoy.
Una carrera ligada al básquet nacional
Durante la entrevista en El Once Deportivo, Chareun también repasó su recorrido profesional. Su llegada a la Confederación Argentina de Básquet se produjo en 2020, inicialmente a través de trabajos periodísticos para la página oficial.
“Empecé de forma escrita, haciendo algunas notas para el sitio web, entrevistas y demás. De a poquito me fui metiendo cada vez más hasta que me llegó la oportunidad de ingresar a la prensa y las redes de la Liga Federal”, recordó.
En el medio tuvo una experiencia en prensa de Luis Luciano, club de Urdinarrain, su ciudad natal, antes de regresar a la CAB para asumir mayores responsabilidades vinculadas con la Liga Federal. “A partir de ahí volví a la Confederación Argentina de Básquet para coordinar todo lo que era Liga Federal, que es un desafío porque en 2025 fueron 110 equipos y en la anterior fueron 93. Es un torneo que en cinco o seis meses pasa absolutamente de todo. Tenés equipos desde Jujuy hasta el sector más sureño de la Argentina”, explicó.
De la Liga Federal a presenciar un Mundial
Su trabajo también le permitió vivir definiciones de distintas categorías del básquet argentino. Entre las experiencias que recordó estuvo el ascenso de Santa Paula en 2025, las finales entre River Plate y Regatas de San Nicolás y la serie por la permanencia que protagonizaron Argentino de Junín y Atenas de Córdoba.
Sin embargo, una de las experiencias más significativas ocurrió fuera del país, cuando asistió al último Mundial de Básquet disputado en Asia. “Tuve la suerte de asistir al último Mundial de básquet, con el infortunio de que Argentina no lo terminó jugando. De todas maneras estuve ahí, se jugó en Asia, estuve en Filipinas y pude ver lo que fue la final del mundo, ver a Luka Doncic, ver al equipo de Estados Unidos”, recordó.
Chareun también tuvo la posibilidad de entrevistar a figuras vinculadas con la NBA y resumió aquella experiencia: “Si bien no fue una cobertura periodística, yo era un nene en un parque de diversiones. Haber presenciado ese nivel de básquet fue increíble. Tuve la oportunidad de entrevistar a Steve Kerr, a Karl-Anthony Towns, gente de la NBA. Fue realmente una locura que ojalá se pueda volver a repetir”.