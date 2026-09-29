Tres futbolistas fueron desafectados de la Selección argentina antes de los amistosos

La Selección argentina modificó su plantel antes de afrontar los próximos amistosos internacionales. Tomás Palacios, Leonel Flores y Tobías Aranda fueron desafectados, aunque los dos primeros regresarán posteriormente a la concentración del equipo dirigido por Lionel Scaloni.

La Asociación del Fútbol Argentino comunicó la decisión a través de las redes sociales de la Selección. “Los futbolistas Tomás Palacios y Leonel Flores serán liberados para afrontar los compromisos con sus clubes”, informó.

En ese sentido, precisó: “El primero lo hará hoy por la tarde y el segundo luego del amistoso con Bolivia. Volverán a Ezeiza luego de sus partidos”. De esta manera, las bajas de Palacios y Flores serán temporales.

Palacios y Flores volverán después de jugar con sus clubes

La medida permitió que ambos futbolistas quedaran disponibles para encuentros importantes de Estudiantes de La Plata y Boca. Flores podrá sumarse al Xeneize de cara a la semifinal de la Copa Sudamericana frente a Vasco da Gama.

Palacios, por su parte, quedó disponible para Estudiantes de La Plata, que afrontará la semifinal de la Copa Libertadores ante Flamengo.

Distinta fue la situación de Tobías Aranda. El futbolista de Vélez quedó directamente fuera de la nómina para los compromisos de la Selección. “En tanto, Tobías Aranda quedará desafectado de la convocatoria”, indicó el comunicado.

Scaloni habló sobre los nuevos convocados

En la previa de los compromisos internacionales, Lionel Scaloni se refirió a los jóvenes que comenzaron a tener oportunidades dentro de la Selección argentina y destacó el seguimiento realizado por el cuerpo técnico.

“A los chicos nuevos los conocemos, tenemos referencias y los venimos monitoreando. Demuestran querer estar, tienen muchas ganas. Les daremos la oportunidad de jugar para que puedan aportar”, sostuvo el entrenador.

Scaloni también se refirió al proceso de renovación del plantel y a las alternativas disponibles. “Hay un recambio ahora, pero con una base más sólida que cuando comenzamos el ciclo en la Selección. Hay gente en quien confiar y eso nos da tranquilidad, aunque sabemos que eso no garantiza resultados”, concluyó.

La Selección argentina enfrentará este miércoles 30 de septiembre a Bolivia y posteriormente disputará otros dos amistosos frente a Burkina Faso y Benín.