Bajó 26 kilos y contó cómo logró cambiar su relación con la comida: “El trabajo grupal me ayuda a sostenerlo"

Bajar de peso, sostener los resultados y modificar la relación con la comida fueron algunos de los ejes abordados por Patricia Muslera, psicóloga y directora de “Cambios que Cambian”, y Lucía, una paciente que logró bajar 26 kilos y mantener el peso durante nueve meses. En diálogo con Elonce, explicaron cómo funciona el tratamiento integral y la importancia que adquiere el acompañamiento profesional y grupal.

“Cambios que Cambian” funciona en Concordia, recibe pacientes de distintos lugares y también ofrece una modalidad virtual. La propuesta cuenta con un equipo terapéutico integrado, entre otros profesionales, por psicólogos y nutricionistas.

“Es un tratamiento integral para personas que quieren bajar de peso. Los acompañamos en ese proceso con un equipo terapéutico”, explicó Muslera.

“No es una dieta, es un tratamiento”

La profesional explicó que quienes llegan al espacio suelen haber atravesado numerosos intentos para bajar de peso y, en muchos casos, sienten que no podrán sostener nuevamente un proceso.

“El paciente que recibimos es un paciente que cree que no puede, que ha intentado un montón de veces. La propuesta es distinta, con acompañamiento”, señaló.

Muslera sostuvo que el abordaje comienza con un plan alimentario elaborado por el equipo de nutrición y continúa con un trabajo sobre la vinculación de cada persona con la comida.

Además, explicó que algunos pacientes llegan con condiciones asociadas al sobrepeso o la obesidad, entre las que mencionó colesterol elevado, hipertensión, diabetes y apnea del sueño.

“Lo que ofrece Cambios es un tratamiento, no es una dieta”, sintetizó.

La organización y la falta de tiempo

Una de las dificultades que aparece con frecuencia entre quienes comienzan el proceso es la falta de tiempo para organizar las comidas.

Según explicó Muslera, el tratamiento busca ordenar las cuatro comidas diarias y evitar que la alimentación ocupe permanentemente la atención de la persona.

“Nosotros decimos: vamos a poner la comida en el centro del plato y no en el centro de la vida”, expresó.

La profesional destacó además el acompañamiento grupal como una herramienta para sostener los cambios. Allí, los pacientes comparten experiencias con otras personas que atravesaron dificultades similares.

Bajó 26 kilos y logró sostener el cambio

Lucía contó que durante años había comenzado diferentes dietas sin poder mantenerlas. “Yo era una persona que todos los lunes quería arrancar una dieta. Probé todas las que se te ocurran hasta que conocí el tratamiento”, recordó.

La paciente aseguró que los cambios fueron más allá del descenso de peso. Según relató, comenzó a organizar mejor sus comidas, incorporó actividad física y modificó aspectos vinculados con su autoestima y seguridad personal.

“Yo no corría una cuadra y ahora corro, hago ejercicio. Más allá del peso, gané un montón de cosas: autoestima, más seguridad en mí misma, estoy más tranquila y duermo mejor”, expresó.

La Tarde del Once - Programa 01/10/26

Lucía contó que logró bajar 26 kilos y que, al momento de la entrevista, llevaba nueve meses sosteniendo el resultado.

“Bajé 26 kilos y hace nueve meses que lo estoy sosteniendo. Nunca había sostenido un peso durante tanto tiempo”, afirmó.

“Estaba triste y comía; enojada, comía”

Otro de los cambios estuvo relacionado con la manera de afrontar las emociones. Lucía explicó que anteriormente recurría a la comida ante diferentes situaciones personales.

“Antes estaba triste y comía; enojada, comía. Ahora lo gestiono de otra manera. No me como las emociones o lo que me pasa. Si tengo un problema con alguien, voy y lo hablo”, relató.

También recordó que durante mucho tiempo estuvo pendiente de cómo la observaban los demás y hasta buscaba ubicarse de determinada manera al momento de tomarse fotografías.

Con el avance del tratamiento, comenzó la etapa de mantenimiento, donde el trabajo se enfocó en sostener los hábitos incorporados y profundizar aspectos emocionales.

El acompañamiento grupal como herramienta

Muslera explicó que el tratamiento tuvo una primera etapa de descenso de peso con un abordaje principalmente conductual y grupal. Posteriormente, cuando el equipo profesional determinó que la persona alcanzó un peso saludable, comenzó el período de mantenimiento.

“Lo que falta muchas veces es sostener, darle continuidad. En mantenimiento empezamos a trabajar cómo sostener este logro y darle continuidad a los hábitos”, explicó.

Para Lucía, precisamente el grupo fue uno de los aspectos que marcó una diferencia respecto de sus experiencias anteriores.

“El trabajo grupal es lo que me ayuda a sostenerlo. Todos estamos en la misma, nos vamos ayudando y apoyando”, destacó.

La paciente remarcó que compartir las dificultades con otras personas que atraviesan procesos similares le permitió sentirse comprendida. “Muchas veces la gente no te entiende y ahí todos te entienden, te ayudan y quieren que te salga bien”, manifestó.

Atención presencial y virtual

“Cambios que Cambian” tiene sede en Concordia y también desarrolla actividades en Paraná, donde realiza controles periódicos en el Instituto Mitre.

Muslera explicó que el tratamiento también puede realizarse de manera virtual, lo que permite trabajar con pacientes de diferentes lugares del país.

La propuesta, según resumió la profesional, apunta no solamente a conseguir un descenso de peso, sino también a generar herramientas que permitan sostener los cambios y construir una nueva relación con la alimentación.