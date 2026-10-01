La Cocina del Once reunió tres recetas para lucirse: Croque Monsieur, pan de carne y Selva Negra

La Cocina del Once volvió a presentar este jueves 1 de octubre un menú completo con tres preparaciones que combinaron sabores clásicos, rellenos abundantes y un cierre dulce con chocolate y frutas.

Con la conducción de Danisa Todoro y el apoyo de EMPATUR, la cocina estuvo a cargo de estudiantes de la Tecnicatura en Gerenciamiento de Servicios Gastronómicos de la Facultad de Ciencias de la Gestión de la UADER.

Bruno Kendziur preparó un Croque Monsieur como entrada, Flavia Gervasutti estuvo al frente de un pan de carne relleno como plato principal y Cecilia Luján cerró el menú con una Selva Negra reversionada.

Croque Monsieur con jamón, queso y mostaza

La entrada estuvo a cargo de Bruno Kendziur, quien eligió preparar un Croque Monsieur, una propuesta que combina pan lactal, jamón y queso con una preparación cremosa y diferentes condimentos.

Entre los ingredientes se utilizaron 20 gramos de manteca, 20 gramos de harina y 200 mililitros de leche, además de un diente de ajo y una hoja de laurel. La receta se condimentó con nuez moscada, pimienta y sal.

El armado se completó con pan lactal, jamón, queso, dos huevos y aderezo de mostaza, logrando una entrada con sabores intensos y una combinación cremosa en su interior.

Pan de carne relleno como plato principal

Para continuar, Flavia Gervasutti presentó un pan de carne relleno elaborado con un kilo de carne picada, dos huevos, 100 gramos de pan rallado, ajo y perejil frescos, sal y pimienta.

El relleno incorporó 150 gramos de queso semiduro, un morrón rojo asado y 150 gramos de cebolla caramelizada. La combinación permitió sumar cremosidad, dulzor y diferentes texturas a la preparación.

Como acompañamiento se utilizaron tres papas grandes, mientras que la salsa reunió un morrón asado, 150 gramos de crema de leche y dos cucharadas de queso crema, además de sal y pimienta.

La propuesta puso en primer plano una preparación clásica y rendidora, con un relleno abundante y una salsa cremosa como complemento.

Selva Negra reversionada para el cierre

El postre estuvo en manos de Cecilia Luján, quien presentó una versión diferente de la tradicional Selva Negra.

Para un bizcochuelo de 11 centímetros se utilizaron cuatro huevos, 120 gramos de azúcar, 100 gramos de harina 0000 o leudante y 40 gramos de cacao amargo. También se incorporaron una cucharadita de esencia de vainilla y ralladura de algún cítrico.

El relleno se preparó con 350 mililitros de crema de leche y 30 gramos de azúcar impalpable. Las frutillas también fueron protagonistas: se emplearon 100 gramos junto con 75 gramos de azúcar y dos cucharadas de jugo de limón.

Finalmente, la cobertura llevó 100 gramos de chocolate y tres o cuatro frutillas, completando una propuesta que mantuvo algunos de los sabores característicos de la Selva Negra, pero con una presentación reversionada.

De esta manera, La Cocina del Once volvió a recorrer diferentes estilos y sabores con un menú que comenzó con un clásico de la cocina francesa, continuó con un plato de carne relleno y terminó con una combinación de chocolate, crema y frutas.