Obra en calle 25 de Mayo: renovarán veredas y recuperarán el arbolado

REDACCIÓN ELONCE
La obra en calle 25 de Mayo contempla la reconstrucción de veredas, mejoras de accesibilidad y recuperación del arbolado. Eduardo Loréfice explicó a Elonce cómo avanzarán los trabajos y estimó que podrían finalizar hacia fin de año.
La obra en calle 25 de Mayo avanzó con la reconstrucción integral de las veredas, mejoras destinadas a garantizar la accesibilidad y la recuperación del arbolado en uno de los sectores comerciales más transitados de Paraná. Eduardo Loréfice, secretario de Planificación e Infraestructura de la Municipalidad, explicó a Elonce los alcances de la intervención y señaló que el plazo previsto para completar los trabajos era de cinco meses.
La intervención comprende un sector que adquirió su actual configuración hace más de cuatro décadas, cuando se realizó el ensanche de calle 25 de Mayo. Con el paso de los años, las veredas sufrieron un marcado deterioro y requirieron una renovación integral, según indicó el funcionario.
“Esta es una obra fundamentalmente de accesibilidad vinculada a la reconstrucción de las veredas de calle 25 de Mayo, donde se realizó el ensanche hace más de 40 años”, explicó Loréfice.
Accesibilidad en una zona de alta circulación
El secretario de Planificación e Infraestructura remarcó que la intervención se desarrolló en un sector céntrico y comercial con una importante circulación diaria. La intención fue integrar esas cuadras con las áreas peatonales y semipeatonales existentes en el centro.
“Tenemos más de 12 cuadras peatonales y semipeatonales en el área central vinculadas al centro comercial. Esta también es un área que tiene ese carácter y necesitábamos que esté en condiciones”, sostuvo.
Uno de los puntos centrales fue mejorar las condiciones para personas con distintas necesidades de movilidad. “La accesibilidad es una prioridad para que se pueda circular no solo con silla de ruedas, sino también mamás con cochecitos y gente con una movilidad reducida”, señaló Loréfice.
Recuperarán el arbolado de calle 25 de Mayo
Los trabajos también contemplaron la recuperación del arbolado, debido a que se habían detectado faltantes de ejemplares y sectores donde las superficies destinadas a los árboles habían quedado reducidas por intervenciones realizadas sobre las veredas.
“Con ese objetivo se recompone el arbolado de línea y el paño verde para mejorar lo que refiere a la isla de calor que tenemos en el área central justamente por la eliminación de árboles”, explicó el funcionario.
Ante las inquietudes planteadas por la situación de los lapachos existentes, Loréfice aseguró que se adoptaron recaudos específicos para preservarlos. Para ello se decidió modificar las cazuelas —los espacios donde están plantados los árboles— y generar superficies continuas que permitan una mayor infiltración del agua.
Qué pasará con los árboles existentes
“Lo que definimos fue hacer una cazuela continua, que es variable: en algunos lados tiene 1,5 o 2 metros de ancho, pero es continua y a veces tiene 30 metros de largo, interrumpida básicamente por los ingresos vehiculares”, detalló.
Según Loréfice, la modificación permitirá que los ejemplares dispongan de una superficie significativamente mayor para recibir agua de lluvia. Además, explicó que algunas raíces habían quedado prácticamente encerradas por el hormigón ubicado debajo de las veredas.
El funcionario remarcó que los trabajos fueron acompañados por especialistas municipales. “Estamos asesorados por personal municipal y técnicos del área de Parques y Paseos, que nos indican el cuidado que tenemos que tener con las raíces y los árboles específicamente”, indicó.
Cómo continuarán los trabajos
En cuanto al avance de la intervención, Loréfice explicó que durante casi dos meses se trabajó sobre la acera norte, primero entre Monte Caseros y 9 de Julio y posteriormente entre 9 de Julio y Belgrano. La siguiente etapa se trasladará hacia la acera sur.
La planificación contempla avanzar desde Monte Caseros hasta Hipólito Yrigoyen. La decisión de completar ese tramo está relacionada con la circulación del transporte público y las paradas ubicadas sobre el carril exclusivo de colectivos, que deberán ser trasladadas mientras duren las tareas.
“Vamos a intervenir sobre todas esas cuadras hasta recomponerlas totalmente y, cuando concluyamos, volvemos a la acera norte para terminar las dos cuadras que nos están quedando”, explicó Loréfice.
Cuándo terminaría la obra
Respecto de los plazos, el funcionario indicó que la intención inicial era concluir la intervención hacia finales de 2026. Sin embargo, las condiciones meteorológicas podrían modificar el cronograma previsto.
“Estaba pensada terminarse para fin de año. Quizás, si las condiciones no nos acompañan, se puede estirar algo más, pero tenía cinco meses de plazo, más o menos un mes por cuadra”, señaló.
Además, mencionó que los trabajos habían sufrido una demora debido a las precipitaciones. “Tuvimos 10 días de atraso con unas lluvias que hubo a fines de agosto, que nos atrasaron un poco”, agregó.
El Paseo Puerta del Sol y el saneamiento del arroyo Las Viejas
Durante la entrevista también fue consultado por la reciente inauguración del Paseo Puerta del Sol y las obras realizadas sobre el arroyo Las Viejas, que permitieron recuperar ese espacio público y mejorar las condiciones de la zona de la playa del Thompson.
Loréfice recordó que se trató de una intervención que comenzó en 2022 y que incluyó obras de canalización, saneamiento, ampliación de redes de agua y cloacas, nuevas calles, bicisendas compartidas y recuperación del espacio público.
“Hoy tenemos un paseo con calles y bicisendas compartidas. Se ampliaron las redes de cloaca y agua para todo ese vecindario y se generó un nuevo espacio público”, destacó.
La mejora en la calidad del agua
El funcionario señaló que también se incorporaron filtros biológicos para el saneamiento del agua y luminarias LED solares. La última etapa incluyó la instalación de rejas destinadas a contener residuos sólidos transportados por las cuencas de los arroyos Colorado y Culantrillo, que conforman el arroyo Las Viejas.
Uno de los resultados destacados por Loréfice fue la reducción de los niveles de coliformes registrados en el sector. “Pasamos de tener aguas que tenían más de un millón de coliformes, una bacteria claramente dañina para el cuerpo y que fue la que determinó que no se pudiera utilizar la playa del Thompson durante muchísimos años, a tener hoy menos de 100”, afirmó.
Finalmente, consideró que esa disminución permitió recuperar el uso del balneario. “Es un abismo la diferencia del resultado, lo que nos ha permitido poder aprovechar la playa de nuestro balneario Thompson”, concluyó Loréfice.