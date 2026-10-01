Luna llena de octubre 2026: cuándo será y cuáles son las fechas clave del calendario lunar

La luna llena de octubre 2026 será uno de los principales fenómenos astronómicos del mes. Antes pasarán el cuarto menguante, la luna nueva y el cuarto creciente. Cuándo ocurrirá cada fase.
La luna llena de octubre 2026 podrá observarse hacia finales del mes y marcará el momento de mayor iluminación del satélite natural. El calendario lunar tendrá durante octubre sus cuatro fases principales, que comenzarán con el cuarto menguante y continuarán con la luna nueva y el cuarto creciente hasta llegar al plenilunio.
Observar los cambios de la Luna es una de las formas más sencillas de seguir la transformación del cielo nocturno. A lo largo de aproximadamente un mes, su apariencia cambia progresivamente como consecuencia de las distintas posiciones relativas entre la Tierra, el Sol y el satélite.
Durante octubre no están previstos eclipses lunares. Sin embargo, las cuatro fases principales ofrecerán diferentes oportunidades para observar el cielo, realizar fotografías nocturnas o simplemente seguir a simple vista cómo varía la iluminación del disco lunar.
Cuándo será la luna llena de octubre 2026
La última de las cuatro fases centrales del mes será la luna llena, prevista para el lunes 26 de octubre, aproximadamente a la 1:10 de la madrugada. En ese momento se alcanzará el punto de mayor iluminación lunar del mes, indicó Infobae.
Durante el plenilunio, el disco de la Luna podrá apreciarse prácticamente completo durante la noche. De todos modos, la posibilidad de observarlo con claridad dependerá de las condiciones meteorológicas existentes en cada lugar.
También influirá la contaminación lumínica. Por ese motivo, quienes quieran contemplar o fotografiar el fenómeno tendrán mejores condiciones en lugares alejados de las luces intensas de las ciudades, siempre que el cielo permanezca despejado.
Cuarto menguante y luna nueva
El primer cambio importante del calendario lunar llegará el sábado 3 de octubre, cuando se producirá el cuarto menguante alrededor de las 10:25. La Luna ingresará al mes con una iluminación todavía considerable, pero comenzará a perder brillo progresivamente.
En esta etapa se encontrará iluminada aproximadamente la mitad del disco. Para quienes realicen la observación desde el hemisferio sur, la zona iluminada podrá apreciarse del lado derecho.
La siguiente fase llegará exactamente una semana después. La luna nueva está prevista para el sábado 10 de octubre, cerca de las 12:50. Durante esa instancia, la Luna se ubicará entre la Tierra y el Sol, por lo que su cara visible permanecerá prácticamente en sombras.
Una oportunidad para observar otros objetos del cielo
La escasa iluminación lunar durante la luna nueva genera condiciones favorables para observar estrellas, planetas y otros objetos del cielo. La experiencia puede mejorar considerablemente en zonas rurales o alejadas de grandes centros urbanos.
El ciclo avanzará posteriormente hacia el cuarto creciente, que tendrá lugar el domingo 18 de octubre, alrededor de las 13:10. Desde ese momento, el satélite irá incrementando progresivamente su iluminación hasta alcanzar la luna llena.
Para los observadores ubicados en el hemisferio sur, durante el cuarto creciente la parte iluminada del disco se apreciará del lado izquierdo. Aunque el momento preciso de esta fase ocurrirá durante las horas diurnas, su evolución podrá seguirse durante las noches siguientes.
Todas las fechas del calendario lunar de octubre
De esta manera, las cuatro fechas centrales del calendario serán el 3 de octubre, con el cuarto menguante; el 10 de octubre, con la luna nueva; el 18 de octubre, con el cuarto creciente; y el 26 de octubre, cuando finalmente se produzca la luna llena.
Los horarios indicados son aproximados y pueden presentar pequeñas variaciones. Además, para la observación desde cada punto geográfico deben considerarse factores como el horario local, el estado del cielo y la presencia de iluminación artificial.
La luna llena de octubre 2026 cerrará así el recorrido por las cuatro fases principales del mes. Quienes quieran observarla tendrán su cita durante la madrugada del lunes 26, cuando el satélite alcance su mayor iluminación dentro del ciclo lunar de octubre.