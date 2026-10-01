"Trama Viva": estudiantes realizaron un festival para ayudar a compañeros con dificultades económicas

El festival “Trama Viva” se realizó en la plaza San Miguel de Paraná con un objetivo solidario: recaudar fondos para acompañar a estudiantes que atraviesan dificultades económicas y deben afrontar gastos de traslado para continuar con sus estudios.

La iniciativa surgió entre estudiantes de una tecnicatura cuya modalidad de cursado es bimodal. Según explicaron, varios de sus compañeros viven fuera de Paraná y deben viajar para asistir a las instancias presenciales, una situación que se volvió más difícil debido al contexto económico.

“El objetivo de este festival es recaudar fondos para nuestros compañeros y compañeras que están transitando por situaciones económicas. Como nuestra cursada es bimodal, implica viajar y a nuestros compañeros que vienen de afuera se les complica un poco llegar a la ciudad”, explicaron los organizadores.

Un festival organizado por los propios estudiantes

A partir de esa problemática nació “Trama Viva”. La propuesta también permitió que los estudiantes pusieran en práctica los conocimientos y herramientas adquiridos durante su formación.

“Nace este festival con el objetivo de poner las herramientas que aprendemos en la tecnicatura al servicio de esta propuesta y poder recaudar fondos para nuestros compañeros”, señalaron.

Artistas se sumaron a la iniciativa

Los organizadores reconocieron que inicialmente existía incertidumbre sobre la respuesta que tendría la propuesta. “Teníamos miedo porque no sabíamos cómo iba a salir. Estuvimos un mes, más o menos, yendo y viniendo, pidiendo las notas y organizando todo”, contaron.

Para conformar la programación realizaron una convocatoria abierta a artistas y diferentes propuestas decidieron participar de manera solidaria.

“Hicimos una invitación abierta a los artistas, les propusimos participar y muchos se sumaron a la causa entendiendo cuál era el fin”, destacaron.

El acompañamiento de instituciones

El festival también contó con la colaboración de diferentes instituciones y organizaciones.

“La Municipalidad de Paraná, con la Subsecretaría de Cultura, aportó sonido y escenario, y también otras organizaciones se han sumado a colaborar en este festival”, indicaron.

De esta manera, la actividad combinó expresiones culturales con una finalidad solidaria y buscó generar recursos para que las dificultades económicas no se conviertan en un impedimento para continuar estudiando.

Cómo colaborar con “Trama Viva”

Quienes no puedan acercarse hasta la plaza San Miguel también tienen la posibilidad de realizar un aporte económico para acompañar la iniciativa.

Se realiza el festival "Trama viva" en la plaza San Miguel

Los organizadores informaron que las colaboraciones pueden realizarse mediante transferencia al alias trama.viva.2026, a nombre de María Luis Acevedo.

“Para nosotros sería muy importante porque ese es el objetivo de este festival”, remarcaron los estudiantes al invitar a la comunidad a colaborar.