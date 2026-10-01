Peluquero radicado en ciudad entrerriana se consagró campeón mundial en Paraguay

Un peluquero radicado en Concepción del Uruguay alcanzó un nuevo reconocimiento internacional para la provincia de Entre Ríos. Víctor Gastón López se consagró campeón mundial en la rama masculina individual y obtuvo la medalla de oro en el Hair and Beauty World Festival 2026, realizado en Paraguay.

El certamen se desarrolló entre el 26 y el 28 de septiembre en Ciudad del Este y reunió a representantes de distintos países en disciplinas vinculadas al mundo de la belleza y el estilismo, entre ellas peluquería masculina y femenina, barbería, cosmetología y uñas.

López, nacido en Buenos Aires y radicado actualmente en Concepción del Uruguay, representó a la Argentina y a Entre Ríos en la competencia internacional.

Más de 30 años de trayectoria

El nuevo campeón mundial cuenta con más de tres décadas de trayectoria profesional en el ámbito de la peluquería. Durante su carrera se desempeñó como maestro de la Unión de Peinadores de la Argentina y tuvo participación en competencias internacionales.

Entre sus antecedentes se encuentra la representación argentina en Berlín, donde participó del OMC Hairworld 2000.

También consiguió títulos argentinos y sudamericanos en diferentes competencias realizadas entre 2007 y 2021. En 2026, además, se consagró campeón de la Copa Ciudad de Buenos Aires.

El primer puesto conseguido en Paraguay se suma así a una extensa lista de reconocimientos obtenidos durante su carrera.

La representación de Entre Ríos

La delegación entrerriana estuvo representada por la Federación Entrerriana de Peluqueros-Peinadores y Afines, entidad presidida por Juan Carlos Krüger, conocido como “Juan Pac”.

Desde la Federación destacaron la participación de los representantes argentinos en el campeonato internacional y el trabajo realizado de manera conjunta para participar de la competencia.

En ese marco, el presidente del C.A.T., Carlos Marasco, resaltó el trabajo de la delegación y sostuvo que la representación nacional fue posible a partir de un equipo que trabajó con un objetivo común.

La Federación felicitó especialmente a Víctor Gastón López por el título obtenido en la categoría masculina individual y destacó a quienes colaboraron para hacer posible la participación argentina en el certamen.

El campeonato mundial conseguido en Ciudad del Este representa un nuevo reconocimiento para la trayectoria de López y suma un logro internacional para la peluquería de Concepción del Uruguay y Entre Ríos.