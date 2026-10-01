Loros en Entre Ríos: experto descartó una “invasión” y planteó alternativas

Las cotorras en Entre Ríos generaron preocupación entre productores por los daños registrados en diferentes cultivos, pero un especialista advirtió que no existe evidencia científica que permita hablar de una “invasión”. Gabriel Bonomi, referente del Centro para el Estudio y la Defensa de Aves Silvestres, dialogó con Moviendo el Avispero, programa que se emite por Elonce Radio & Streaming FM 98.7, y explicó posibles causas de la proliferación de estas aves y alternativas para reducir su impacto en las producciones.

La problemática había sido planteada por productores de diferentes puntos de la provincia. Entre los casos conocidos por Elonce se encontraba el de una producción de nuez pecán donde las aves provocaron importantes pérdidas. Situaciones similares fueron advertidas en otros tipos de cultivos.

Bonomi aclaró, en primer término, que la cotorra común —Myiopsitta monachus— es una especie nativa de la región y estaba presente antes del desarrollo de los actuales cultivos. “Hablar de una invasión creo que es una apreciación bastante desacertada, puesto que no tenemos fundamento o, por lo menos, evidencia científica de que se trate de una invasión. Cuando hablamos de invasión, se trata de especies exóticas. La cotorra es una especie autóctona, propia de nuestra región, así que no se trataría de una invasión”, afirmó.

¿Aumentó la cantidad de cotorras?

El especialista también puso reparos a la afirmación de que actualmente existe una mayor población de estas aves. Según sostuvo, para determinarlo sería necesario contar con investigaciones que permitan comparar su presencia a lo largo del tiempo y establecer el impacto concreto sobre cada producción.

“Decir que aumentó la cantidad es una apreciación probablemente muy subjetiva que debería basarse en evidencia científica, que no la hay en este sentido”, manifestó. Al mismo tiempo, reconoció que la especie puede perjudicar producciones agrícolas, aunque consideró necesario determinar en qué cultivos, momentos y circunstancias se producen esos daños.

Consultado sobre las razones que podrían explicar una eventual proliferación, Bonomi planteó como hipótesis la transformación de los ecosistemas. “Voy a hacer conjeturas porque no hay estudios, pero imagino que tiene que ver claramente con la transformación de los ecosistemas, fundamentalmente con el aumento de la superficie agrícola en la provincia de Entre Ríos”, explicó.

El alimento y los lugares donde construyen sus nidos

Una mayor disponibilidad de alimento podría constituir uno de los factores que favorecen la reproducción. “En cualquier circunstancia en la naturaleza, a mayor disponibilidad de alimento, mayor reproducción. Probablemente podría tener que ver con esto; puede ser uno de los factores”, señaló Bonomi.

Otro elemento mencionado fue la disponibilidad de lugares adecuados para nidificar. En particular, hizo referencia a los eucaliptos, árboles utilizados frecuentemente por las cotorras para instalar sus grandes nidos y que les ofrecen condiciones diferentes a las especies vegetales autóctonas.

“Antes de que en la provincia de Entre Ríos llegara el eucaliptus, un árbol que la especie elige muchísimo para nidificar, la proliferación de la cotorra no era importante. Seguramente esto aumentó a partir de contar con ese árbol en la provincia”, sostuvo.

Alternativas para proteger los cultivos

Al abordar posibles soluciones, Bonomi insistió en que el primer paso debería ser estudiar científicamente la situación. “Se deben hacer estudios. Esto es clave, porque atribuirle a esta especie que es dañina, perjudicial o una amenaza para los cultivos es algo bastante subjetivo, bastante poco científico”, expresó.

Entre las alternativas mencionó métodos que no implican eliminar a las aves. Uno de ellos consiste en reducir determinados lugares de nidificación próximos a las plantaciones, particularmente especies exóticas de árboles que funcionan como sitios para posarse o construir sus nidos.

También destacó la utilización de la cetrería. “Hay una especie autóctona que es el gavilán mixto, que se cría justamente para combatir algunas especies que pueden resultar perjudiciales para los cultivos y realmente funciona muy bien”, aseguró. La presencia de un depredador puede provocar que las aves se alejen del sector productivo.

Por qué recomiendan combinar diferentes métodos

Bonomi advirtió que utilizar una única herramienta puede perder efectividad debido al acostumbramiento de las aves. “Muchas veces combinar métodos resulta mucho más efectivo. Son métodos incruentos, que no necesariamente implican la muerte de la especie”, explicó.

Entre las experiencias mencionadas se encuentran rayos láser con movimientos irregulares, elementos reflectantes y sonidos de depredadores naturales. El especialista relató que algunas de estas herramientas fueron utilizadas con productores de arándanos del noreste entrerriano y destacó que deben aplicarse de manera combinada para evitar que las aves se habitúen.

Finalmente, recomendó que los productores afectados recurran a organismos especializados para recibir asesoramiento antes de tomar medidas. “Conectarse con las instituciones, con las entidades que podrían colaborar o asesorarlos en estas cuestiones, como INTA, es el mejor consejo que les puedo dar”, afirmó Bonomi. Asimismo, planteó utilizar métodos para ahuyentar a las aves “sin la necesidad de eliminarla, sin la necesidad de matarla”.