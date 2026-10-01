Actividad física en adultos mayores: cómo ayuda a mantener la autonomía y una vejez activa

El coordinador de la Fundación Rafam destacó los beneficios del ejercicio físico

La actividad física ocupa un lugar central en el objetivo de promover una vejez activa y saludable. Mantenerse en movimiento permite trabajar sobre la fuerza, el equilibrio y la coordinación, además de favorecer la autonomía funcional y los vínculos sociales.

Pedro Mannucci, licenciado en Educación Física y coordinador de la Fundación Rafam, dialogó con Elonce y destacó la importancia de que las personas mayores incorporen movimiento a sus rutinas y accedan a propuestas adaptadas a sus posibilidades.

“Insistimos en este campo en que se mantengan activas las personas mayores, sobre todo para mantener su autonomía funcional durante el mayor tiempo posible”, aseguró. En ese sentido, señaló que las recomendaciones contemplan distintas formas de ejercicio y actividad física. “Es un desafío que plantea la Organización Mundial de la Salud en relación a esta franja etaria, de por lo menos hacer una actividad cardiorrespiratoria de 150 minutos de actividad moderada, acompañado de dos días semanales de trabajo de musculación, de fuerza propiamente dicho, también de coordinación y equilibrio”, señaló.

Más propuestas para las personas mayores

Mannucci destacó que el crecimiento de la población mayor plantea nuevos desafíos y la necesidad de ampliar las alternativas disponibles. “La población de más de 60 años ha aumentado exponencialmente y hoy particularmente en Entre Ríos hay alrededor de 236.000 personas de más de 60 años”, explicó.

Ante este escenario, consideró necesario ampliar la oferta de actividades más allá de las prácticas tradicionales.

“Debemos no solamente pensar en las actividades tradicionales como la caminata o la gimnasia tradicional, sino también ir adecuando algunos deportes a las personas como es el golf croquet, el Newcom, el footgolf, el fútbol caminando, el tenis”, aseguró.

“Debemos ofrecerle cada vez más propuestas porque la población de personas mayores también lo demanda”, sostuvo.

El ejercicio y la prevención de la pérdida de fuerza

La actividad física también cumple un papel importante frente a la pérdida de masa muscular y fuerza asociada al envejecimiento. Mannucci explicó que incluso las personas de edades avanzadas pueden obtener mejoras mediante el entrenamiento.

“Hay estudios científicos que personas de 85, 90 años han logrado una mejora en la masa muscular y por ende en la fuerza. Eso es lo que hace que pueda sostener y mantener su autonomía física funcional”, subrayó.

El especialista convocó a las personas mayores a mantenerse activas de acuerdo con sus posibilidades. “Invitamos a todas las personas mayores, aquellas que tienen poca movilidad, a hacer lo que puedan y aquellas que tienen más movilidad, también moverse durante el mayor tiempo posible”, enfatizó.

El impacto en el bienestar emocional

Además de los beneficios físicos, Mannucci destacó el impacto que la actividad tiene sobre el bienestar emocional de las personas mayores, especialmente cuando se desarrolla de manera grupal. “El beneficio del ejercicio, de la actividad física, no es solamente a nivel orgánico, funcional, sino también desde lo psicoemocional”, aseguró el profesional.

Mannucci también se refirió a las situaciones de discriminación vinculadas con la edad y remarcó la necesidad de generar espacios donde las personas mayores

puedan participar de actividades sociales, deportivas y recreativas.