Turismo Carretera en San Nicolás: Werner llega como líder y habrá 53 pilotos

El Turismo Carretera en San Nicolás disputará este fin de semana la segunda fecha de la Copa de Oro con 53 inscriptos. Mariano Werner llega como líder del play-off y como máximo ganador del TC en el circuito bonaerense.
El Turismo Carretera en San Nicolás tendrá este fin de semana uno de los capítulos importantes en la definición de la temporada 2026. Con 53 pilotos inscriptos, la categoría afrontará entre el sábado 3 y domingo 4 de octubre la 12ª fecha del campeonato y segunda presentación de la Copa de Oro, con el paranaense Mariano Werner al frente de las posiciones.
Werner llegará al Autódromo San Nicolás Ciudad, de 4.000 metros de extensión, luego de conseguir una importante victoria con su Ford Mustang en San Luis. Ese resultado le permitió tomar la punta del play-off y arribar al trazado bonaerense con una ventaja sobre sus principales perseguidores.
El escenario, además, guarda buenos antecedentes para el entrerriano. Será la 12ª presentación del Turismo Carretera en San Nicolás y Werner es el piloto que más veces ganó allí, con tres triunfos. De esta manera, buscará aprovechar su historial favorable para sostener el liderazgo de la Copa.
Werner lidera una Copa de Oro muy ajustada
La clasificación de la Copa de Oro tiene al piloto paranaense en la primera posición con 53 puntos. Detrás aparecen Otto Fritzler, con Mercedes, con 42,5 unidades; Julián Santero, con BMW, suma 42; y Facundo Chapur, con Torino, acumula 41.
Más atrás se ubican Agustín Canapino con 35 puntos; Marco Dianda, 29,5; Jonatan Castellano, 28; Valentín Aguirre, 25; Hernán Palazzo, 24,5; Marco Landa, 21; Christian Ledesma, 16; Ignacio Faín, 12; Mauricio Lambiris, 6; José Manuel Urcera, 5; y Juan Pablo Gianini, 3.
Matías Rossi completa actualmente el grupo de integrantes del play-off. En tanto, Luis José Di Palma y Germán Todino quedaron bien posicionados para intentar ingresar como los denominados “3 de último minuto” después de sus buenas actuaciones en San Luis, publicó La Popu.