Festival de Jesús María 2027: dieron a conocer precios, grilla artística y cómo comprar entradas

El Festival Nacional de Doma y Folklore confirmó los valores para su edición 61, que se realizará del 7 al 17 de enero. Hay una nueva opción de platea con estacionamiento incluido.
El Festival Nacional de Doma y Folklore de Jesús María confirmó los precios de las entradas para su edición 2027, que se llevará a cabo del 7 al 17 de enero. La organización también anunció modificaciones en las plateas y una nueva alternativa que incluye estacionamiento.
La principal novedad será la posibilidad de adquirir plateas con estacionamiento incluido en un espacio ubicado a pocos metros del predio del festival.
Cuánto salen las entradas generales
La jornada inaugural, prevista para el jueves 7 de enero, tendrá carácter solidario y el valor de la entrada será definido por el público.
Durante esa primera jornada, los menores de hasta 11 años y los jubilados ingresarán gratis.
Desde el viernes 8 hasta el domingo 17 de enero, los precios serán:
- Menores de 5 a 11 años: $35.000.
- Entrada general desde los 12 años: $60.000.
- Jubilados: $35.000, con presentación del carnet correspondiente.
- Ingreso con conservadora: $70.000.
En el caso de quienes ingresen con conservadora, estará permitido llevar unidades de hasta 34 litros.
Una única platea con barra de bebidas
Para la edición 2027 también habrá cambios en la distribución de las plateas. En lugar de las anteriores plateas A y B, habrá una única opción de platea.
El sector contará además con una barra de bebidas dentro del espacio.
Otra alternativa será adquirir la platea junto con el estacionamiento. El lugar destinado a los vehículos estará ubicado en un espacio descubierto del Club Alianza Jesús María, a pocos metros del festival.
El estacionamiento estará habilitado exclusivamente para autos y camionetas.
Valor de las plateas
Los valores de las plateas para cada jornada serán:
Viernes 8: $200.000. Con estacionamiento: $250.000**.**
Sábado 9: $250.000. Con estacionamiento: $300.000.
Domingo 10: $250.000. Con estacionamiento: $300.000.
Lunes 11: $200.000. Con estacionamiento: $250.000.
Martes 12: $250.000. Con estacionamiento: $300.000.
Miércoles 13: $250.000. Con estacionamiento: $300.000.
Jueves 14: $280.000. Con estacionamiento: $330.000.
Viernes 15: $300.000. Con estacionamiento: $350.000.
Sábado 16: $280.000. Con estacionamiento: $330.000.
Domingo 17: $250.000. Con estacionamiento: $300.000.
Cómo comprar las entradas para Jesús María 2027
Las entradas podrán adquirirse de manera online a través de Paseshow. También estarán disponibles en las boleterías del festival. La venta presencial se realizará los martes y jueves, de 18 a 21 horas.
Por el momento, la organización indicó que los precios y detalles correspondientes a los espacios VIP serán anunciados durante los próximos días.
La grilla completa de Jesús María 2027
Jueves 7 de enero
Jairo
Orellana Lucca
Marina Cornejo
Rayanos
Dos Folk
Valentina Márquez
Chama.me
Apertura oficial
Consagración Argentino
Desfile Unión de los Pueblos
DJ Chicho
Viernes 8 de enero
Lázaro Caballero
El Indio Lucio Rojas
Los Herrera
Cabales
Iván Ruiz
Inicio de los campeonatos
Campeonato Internacional de Jineteada
Campeonato Jinete del Festival
Campeonato Jinete del Futuro
DJ John Monzón
Espectáculo de campo: Riendas Bravas
Sábado 9 de enero
Jorge Rojas
Los Nocheros
Lucas Sugo
Jean Carlos
Wiara Calpanchay
Sant2
Camilo Nicolás
Campeonato Jinete del Futuro
DJ Aldo Pereira
Espectáculo de campo: Herencia Criolla
Domingo 10 de enero
Abel Pintos
Ahyre
LBC y Euge Quevedo
Dúo Amukan
Jessica Benavidez
Camilo Nicolás
Campeonato Jinete del Futuro
DJ Jaime Trepatt
Espectáculo de campo: Tropillas entabladas
Lunes 11 de enero
Los Manseros Santiagueños
Christian Herrera
Ulises Bueno
Joaquín Chiavarino
Lautaro Rojas
Flor Paz
DJ John Monzón
Espectáculo de campo: Tropillas entabladas
Martes 12 de enero
Luciano Pereyra
Piko Frank
Desakta2
Carafea
Canto 4
Valentín Vargas
DJ Alejo Brizuela
Espectáculo de campo: Tropillas entabladas
Miércoles 13 de enero
Los Tekis
Q’ Lokura
Re Personajes
La Clave Trío
El Caporalazo con Willy Campero
La Cruzada
DJ Jaime Trepatt
Espectáculo de campo: Destrezas gauchas
Jueves 14 de enero
Cazzu
Los Palmeras
Uriel Lozano
Los Caligaris
Un Poco de Ruido
Campedrinos
Nacho Cuellar
DJ John Monzón
Espectáculo de campo: Tropillas entabladas
Viernes 15 de enero
El Chaqueño Palavecino
Las Voces de Orán
Los 4 de Córdoba y Por Siempre Tucu
La K’onga
La Pepa Brizuela
Caravana Catucha
DJ Alejo Brizuela
Sábado 16 de enero
Soledad: 30 años en Jesús María
Nahuel Pennisi
Paquito Ocaño
Damián Córdoba
Ángelo Aranda
Simón Aguirre
Los Cantores del Alba
Espectáculo de campo: Estandarte nacional, tradición y deber al servicio de la patria
Finales del Campeonato Internacional de Jineteada y Campeonato Jinetes del Festival
Domingo 17 de enero
Sergio Galleguillo
El Loco Amato
La Callejera
Los Trajinantes
Ganador del certamen “Camino al Festival”
DJ Alejo Brizuela
Campeonato Color y Coraje a montas especiales
Entrega de premios
Espectáculo de campo: Tusuy