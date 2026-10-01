Festival de Jesús María 2027: dieron a conocer precios, grilla artística y cómo comprar entradas

Se encuentran a la venta las entradas para la edición 2027

El Festival Nacional de Doma y Folklore de Jesús María confirmó los precios de las entradas para su edición 2027, que se llevará a cabo del 7 al 17 de enero. La organización también anunció modificaciones en las plateas y una nueva alternativa que incluye estacionamiento.

La principal novedad será la posibilidad de adquirir plateas con estacionamiento incluido en un espacio ubicado a pocos metros del predio del festival.

Cuánto salen las entradas generales

La jornada inaugural, prevista para el jueves 7 de enero, tendrá carácter solidario y el valor de la entrada será definido por el público.

Durante esa primera jornada, los menores de hasta 11 años y los jubilados ingresarán gratis.

Desde el viernes 8 hasta el domingo 17 de enero, los precios serán:

- Menores de 5 a 11 años: $35.000.

- Entrada general desde los 12 años: $60.000.

- Jubilados: $35.000, con presentación del carnet correspondiente.

- Ingreso con conservadora: $70.000.

En el caso de quienes ingresen con conservadora, estará permitido llevar unidades de hasta 34 litros.

Una única platea con barra de bebidas

Para la edición 2027 también habrá cambios en la distribución de las plateas. En lugar de las anteriores plateas A y B, habrá una única opción de platea.

El sector contará además con una barra de bebidas dentro del espacio.

Otra alternativa será adquirir la platea junto con el estacionamiento. El lugar destinado a los vehículos estará ubicado en un espacio descubierto del Club Alianza Jesús María, a pocos metros del festival.

El estacionamiento estará habilitado exclusivamente para autos y camionetas.

Valor de las plateas

Los valores de las plateas para cada jornada serán:

Viernes 8: $200.000. Con estacionamiento: $250.000**.**

Sábado 9: $250.000. Con estacionamiento: $300.000.

Domingo 10: $250.000. Con estacionamiento: $300.000.

Lunes 11: $200.000. Con estacionamiento: $250.000.

Martes 12: $250.000. Con estacionamiento: $300.000.

Miércoles 13: $250.000. Con estacionamiento: $300.000.

Jueves 14: $280.000. Con estacionamiento: $330.000.

Viernes 15: $300.000. Con estacionamiento: $350.000.

Sábado 16: $280.000. Con estacionamiento: $330.000.

Domingo 17: $250.000. Con estacionamiento: $300.000.

Cómo comprar las entradas para Jesús María 2027

Las entradas podrán adquirirse de manera online a través de Paseshow. También estarán disponibles en las boleterías del festival. La venta presencial se realizará los martes y jueves, de 18 a 21 horas.

Por el momento, la organización indicó que los precios y detalles correspondientes a los espacios VIP serán anunciados durante los próximos días.

La grilla completa de Jesús María 2027

Jueves 7 de enero

Jairo

Orellana Lucca

Marina Cornejo

Rayanos

Dos Folk

Valentina Márquez

Chama.me

Apertura oficial

Consagración Argentino

Desfile Unión de los Pueblos

DJ Chicho

Viernes 8 de enero

Lázaro Caballero

El Indio Lucio Rojas

Los Herrera

Cabales

Iván Ruiz

Inicio de los campeonatos

Campeonato Internacional de Jineteada

Campeonato Jinete del Festival

Campeonato Jinete del Futuro

DJ John Monzón

Espectáculo de campo: Riendas Bravas

Sábado 9 de enero

Jorge Rojas

Los Nocheros

Lucas Sugo

Jean Carlos

Wiara Calpanchay

Sant2

Camilo Nicolás

Campeonato Jinete del Futuro

DJ Aldo Pereira

Espectáculo de campo: Herencia Criolla

Domingo 10 de enero

Abel Pintos

Ahyre

LBC y Euge Quevedo

Dúo Amukan

Jessica Benavidez

Camilo Nicolás

Campeonato Jinete del Futuro

DJ Jaime Trepatt

Espectáculo de campo: Tropillas entabladas

Lunes 11 de enero

Los Manseros Santiagueños

Christian Herrera

Ulises Bueno

Joaquín Chiavarino

Lautaro Rojas

Flor Paz

DJ John Monzón

Espectáculo de campo: Tropillas entabladas

Martes 12 de enero

Luciano Pereyra

Piko Frank

Desakta2

Carafea

Canto 4

Valentín Vargas

DJ Alejo Brizuela

Espectáculo de campo: Tropillas entabladas

Miércoles 13 de enero

Los Tekis

Q’ Lokura

Re Personajes

La Clave Trío

El Caporalazo con Willy Campero

La Cruzada

DJ Jaime Trepatt

Espectáculo de campo: Destrezas gauchas

Jueves 14 de enero

Cazzu

Los Palmeras

Uriel Lozano

Los Caligaris

Un Poco de Ruido

Campedrinos

Nacho Cuellar

DJ John Monzón

Espectáculo de campo: Tropillas entabladas

Viernes 15 de enero

El Chaqueño Palavecino

Las Voces de Orán

Los 4 de Córdoba y Por Siempre Tucu

La K’onga

La Pepa Brizuela

Caravana Catucha

DJ Alejo Brizuela

Sábado 16 de enero

Soledad: 30 años en Jesús María

Nahuel Pennisi

Paquito Ocaño

Damián Córdoba

Ángelo Aranda

Simón Aguirre

Los Cantores del Alba

Espectáculo de campo: Estandarte nacional, tradición y deber al servicio de la patria

Finales del Campeonato Internacional de Jineteada y Campeonato Jinetes del Festival

Domingo 17 de enero

Sergio Galleguillo

El Loco Amato

La Callejera

Los Trajinantes

Ganador del certamen “Camino al Festival”

DJ Alejo Brizuela

Campeonato Color y Coraje a montas especiales

Entrega de premios

Espectáculo de campo: Tusuy