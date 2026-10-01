Identificaron los restos de Carlos Simón Poblete, desaparecido en 1977

El EAAF confirmó la identificación de Carlos Simón Poblete, secuestrado en Córdoba en 1977. Sus restos habían sido recuperados en 2010 en el Cementerio de Mendoza y una muestra de sangre aportada por su hija permitió establecer su identidad.
El Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) confirmó la identificación genética de los restos de Carlos Simón Poblete, quien fue secuestrado a fines de abril de 1977 en Córdoba durante la última dictadura. Sus restos habían sido recuperados en 2010 en el Cuadro 33 del Cementerio de la Ciudad de Mendoza.
Poblete fue privado ilegítimamente de su libertad junto a su pareja, María del Carmen Moyano Maure, quien estaba embarazada. La identificación pudo concretarse después de que su hija aportara durante este año una muestra de sangre que permitió realizar la comparación genética.
“El cuerpo de Carlos fue exhumado por el EAAF en 2010 y la identificación fue posible gracias a que su hija, Miriam Fernández, se acercó este año a aportar su muestra de sangre”, informó el Equipo Argentino de Antropología Forense al comunicar el resultado de la investigación.
Sus restos habían sido recuperados en 2010
Los restos de Poblete permanecieron durante décadas sin identidad en el Cuadro 33 del Cementerio de Mendoza. El EAAF desarrolló allí un extenso trabajo arqueológico y forense que permitió recuperar cuerpos e iniciar los procedimientos destinados a determinar si correspondían a personas desaparecidas durante el terrorismo de Estado.
Entre 2010 y 2015 se realizaron distintas etapas de exhumaciones en ese sector del cementerio. En total, los especialistas trabajaron sobre 250 sepulturas y posteriormente efectuaron análisis antropológicos de los cuerpos recuperados para seleccionar aquellos cuyas características podían corresponder con personas buscadas.
Las tareas de identificación de Poblete contaron con la intervención del Juzgado Federal Nº1 y de la Oficina de Asistencia en causas por violaciones a los Derechos Humanos cometidas durante el terrorismo de Estado en Mendoza, representada por el fiscal Dante Vega y el auxiliar fiscal Daniel Rodríguez Infante.
El secuestro de Carlos Poblete y María del Carmen Moyano
Carlos Simón Poblete y María del Carmen Moyano Maure fueron secuestrados en Córdoba en 1977. La investigación judicial estableció que ambos estuvieron detenidos en el centro clandestino de detención La Perla. María del Carmen se encontraba embarazada de ocho o nueve meses y posteriormente fue trasladada a la ESMA.
Allí dio a luz a una niña en junio de 1977. Décadas más tarde, una investigación permitió establecer la identidad de la hija de la pareja, cuyo vínculo biológico con las familias Moyano y Poblete fue confirmado mediante estudios realizados por el Banco Nacional de Datos Genéticos.
La muestra genética aportada este año por la hija de Poblete resultó finalmente determinante para avanzar sobre otra parte de la historia familiar: establecer que los restos recuperados 16 años atrás en el cementerio mendocino pertenecían a su padre, detalló NA.
Cuatro personas identificadas en el Cementerio de Mendoza
Con la identificación genética de Carlos Simón Poblete, ya son cuatro las personas desaparecidas cuya identidad pudo establecerse a partir de las investigaciones vinculadas al Cementerio de Mendoza. Tres corresponden a cuerpos recuperados en el lugar y otra persona pudo ser identificada mediante huellas dactilares y reconstrucción documental.
El trabajo desarrollado en el Cuadro 33 contó también con el apoyo de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional de Cuyo, el Movimiento Ecuménico de Mendoza y familiares de personas desaparecidas.
El EAAF continúa convocando a familiares de personas desaparecidas entre 1974 y 1983 a aportar muestras genéticas para contribuir con los procesos de identificación. La organización remarcó que la toma de muestras es gratuita, confidencial y utilizada únicamente con fines identificatorios.