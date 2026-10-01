Allanamientos en Feliciano: secuestraron cocaína y detuvieron a tres hombres

Los procedimientos se realizaron en la tarde de este jueves

Tres allanamientos simultáneos se realizaron este jueves en San José de Feliciano, en el marco de una investigación por presunta infracción a la Ley Provincial N.º 10.566 de Narcomenudeo.

Los procedimientos fueron concretados durante la tarde por efectivos de la Policía de Entre Ríos, a partir de mandamientos judiciales dispuestos por el Juzgado de Garantías de Feliciano, a cargo de Emir Gabriel Artero, con intervención de la Fiscalía jurisdiccional, encabezada por Nicolás Morabes.

Secuestraron cocaína fraccionada

Como resultado de los operativos, los investigadores secuestraron clorhidrato de cocaína acondicionado en envoltorios individuales, además de dinero en efectivo, teléfonos celulares y otros elementos considerados de interés para la causa.

El hallazgo de la sustancia fraccionada constituye uno de los principales resultados de los procedimientos, que estuvieron orientados a investigar posibles puntos de comercialización de drogas en la localidad.

En uno de los domicilios allanados fueron detenidos e incomunicados tres hombres mayores de edad, quienes quedaron a disposición de la Justicia.

Amplio despliegue policial

Los tres procedimientos demandaron la participación coordinada de distintas dependencias especializadas de la Policía de Entre Ríos.

Intervinieron efectivos de la División Drogas Peligrosas de la Jefatura Departamental Feliciano, junto con personal de las Divisiones Drogas Peligrosas y Guardia Especial de las Jefaturas Departamentales La Paz y Federal.

También participaron efectivos de la Guardia Especial de la Jefatura Departamental Federación.