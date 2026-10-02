Video: el momento en que un adolescente perdió el control de un auto y chocó contra una columna

El menor habría sacado el auto sin permiso de los padres

Un adolescente de 15 años protagonizó un fuerte choque durante la madrugada del jueves en Concepción del Uruguay y el momento exacto del impacto quedó registrado en video. Las imágenes mostraron cómo el automóvil que conducía perdió el control y terminó contra una columna de alumbrado público.

El siniestro ocurrió en la intersección de avenida Paysandú y Rocamora. Según la información conocida tras el hecho, el menor había tomado sin autorización el Peugeot de su padre y salió a circular por la ciudad.

La secuencia captada por una cámara permitió observar los instantes previos al choque y el posterior impacto del vehículo contra la infraestructura ubicada sobre la vereda del lado este.

El video del fuerte impacto

En las imágenes se observa al Peugeot desplazándose por la avenida hasta que, por circunstancias que se trataban de establecer, el conductor perdió el dominio del vehículo.

Segundos después, el automóvil se desvió de su trayectoria y terminó impactando contra una columna de alumbrado público. El choque provocó importantes daños materiales tanto en el vehículo como en la infraestructura urbana.

Pese a la violencia del impacto, no se registraron otros vehículos involucrados ni personas alcanzadas por el automóvil durante su recorrido.

El adolescente salió ileso y llamó a la Policía

Tras el choque, el joven pudo salir del vehículo por sus propios medios y no sufrió lesiones. Además, fue él mismo quien dio aviso a la Policía para comunicar lo ocurrido.

Los efectivos acudieron al lugar durante la madrugada y realizaron las actuaciones correspondientes para determinar las circunstancias del siniestro.

De acuerdo con la información difundida por Uruguayenses Digital, el adolescente había tomado el automóvil de su padre sin autorización antes de protagonizar el accidente.

El Peugeot sufrió daños materiales como consecuencia del impacto, mientras que también resultó afectada la columna del alumbrado público.