Colapinto quedó último en la segunda práctica de la F1 y recibió una sanción

Franco Colapinto completó este viernes las dos primeras sesiones de entrenamientos del Gran Premio de Bahréin de Fórmula 1, que excepcionalmente se disputa en el Circuito Internacional de Sepang, en Malasia. El argentino terminó 19º en la primera práctica y cerró el día en el 22º y último lugar durante la FP2.

La actividad marcó el regreso de la máxima categoría al trazado malasio después de nueve años. Max Verstappen fue el más rápido de la primera sesión, mientras que Charles Leclerc encabezó la segunda práctica con Ferrari.

Colapinto afrontó su primera experiencia competitiva en Sepang y Alpine utilizó buena parte de la jornada para trabajar en la adaptación al circuito y recopilar información de cara al resto del fin de semana.

Colapinto fue 19º en la primera práctica

En la FP1, Colapinto marcó un tiempo de 1m40s531 y completó 22 vueltas. El registro lo ubicó en la 19ª posición, a 3s011 de Verstappen, quien dominó la sesión con un tiempo de 1m37s520.

El rendimiento del otro Alpine mostró una diferencia importante: Pierre Gasly terminó séptimo con 1m38s715, a 1s195 del mejor registro.

Verstappen encabezó la tabla por delante de George Russell, que terminó a 0s383, e Isack Hadjar, tercero a 0s783. Charles Leclerc fue cuarto y Kimi Antonelli completó los cinco primeros puestos.

Laps done, data collected. Our #BahrainGP weekend is well-underway ✅ pic.twitter.com/s5SdI9PFEA — BWT Alpine Formula One Team (@AlpineF1Team) October 2, 2026

Leclerc lideró la FP2 y Colapinto terminó 22º

El panorama fue más complicado para Colapinto durante la segunda práctica. El piloto argentino quedó 22º y último, mientras su compañero Gasly consiguió ubicarse décimo.

Alpine desarrolló un programa diferente con el argentino. Colapinto fue uno de los últimos pilotos en utilizar neumáticos blandos y recién realizó el cambio hacia el cierre de la sesión. La práctica terminó además bajo Virtual Safety Car después de que Gabriel Bortoleto detuviera su Audi en la pista.

Charles Leclerc se quedó con el mejor registro de la FP2 al marcar 1m37s528. Isack Hadjar terminó segundo, a solamente 99 milésimas, mientras que Lando Norris fue tercero, a 137 milésimas.

Max Verstappen terminó cuarto sin utilizar neumáticos blandos y Lewis Hamilton fue quinto. Luego se ubicaron Oscar Piastri, George Russell, Kimi Antonelli, Liam Lawson y Gasly para completar los diez primeros.

Pese al dominio de Leclerc en la FP2, Verstappen conservó el mejor tiempo absoluto del viernes, ya que su 1m37s520 de la primera práctica fue ocho milésimas más rápido que el registro del monegasco.

Colapinto tendrá una fuerte penalización

Más allá de los tiempos, el fin de semana quedó condicionado para el argentino por las sanciones que deberá afrontar en la grilla.

Colapinto ya arrastraba una penalización de cinco puestos por el incidente ocurrido durante el Gran Premio de Azerbaiyán. A esa sanción se sumaron otros diez lugares debido a que Alpine instaló el quinto motor de combustión interna de la temporada, superando la cantidad permitida por el reglamento.

De esta manera, el argentino acumula una penalización de 15 posiciones, un factor que tendrá incidencia en su ubicación de partida para la carrera del domingo.

Cuándo vuelve a correr Colapinto y a qué hora es la clasificación

La actividad continuará durante la madrugada del sábado 3 de octubre para Argentina. La tercera práctica libre comenzará a la 1.30, mientras que la clasificación se disputará desde las 5.

La carrera se largará el domingo 4 de octubre a las 4 de la madrugada de Argentina. Serán 56 vueltas al circuito de Sepang, de 5,543 kilómetros de extensión.

La competencia conserva oficialmente la denominación de Gran Premio de Bahréin en Malasia, luego de que la fecha originalmente prevista en Medio Oriente debiera ser reprogramada y trasladada a Sepang.

Cronograma en hora argentina

Sábado 3 de octubre: FP3, 1.30.

Sábado 3 de octubre: clasificación, 5.00.

Domingo 4 de octubre: carrera, 4.00.