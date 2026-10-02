Se metió con una cuchilla en una escuela para escapar de una pelea callejera

Hombre armado ingresó a una escuela y se encerró en un aula

Un hombre de 34 años ingresó armado con una cuchilla de carnicero a una escuela primaria y posteriormente se encerró en un aula, lo que generó momentos de tensión entre la comunidad educativa. El episodio ocurrió en la Escuela Primaria Nº 46 del barrio Matera, en Merlo, provincia de Buenos Aires.

Según trascendió, el hombre irrumpió en el establecimiento mientras escapaba de una pelea ocurrida en la vía pública y manifestó que “querían matarlo”.

La directora del establecimiento intervino inmediatamente y consiguió controlar la situación. “Había tenido problemas con gente en la calle”, explicó la responsable de la institución a los efectivos policiales, según publicó Primer Plano Online. Consiguió que entregara la cuchilla que llevaba consigo. Posteriormente, y mientras se aguardaba la llegada de la Policía, el sujeto permaneció encerrado dentro de un aula.

En paralelo, otros integrantes del equipo directivo se comunicaron con el servicio de emergencias 911 para solicitar la intervención de las fuerzas de seguridad.

Un video registrado por uno de los padres que se acercó al establecimiento mostró al hombre dentro del salón mientras sostenía la puerta para impedir el ingreso de otras personas.

Los alumnos no tuvieron contacto con el hombre

Pese a la preocupación que generó el episodio, los estudiantes no mantuvieron contacto directo con el intruso. La situación pudo ser controlada sin que se registraran heridos entre los niños, docentes ni demás integrantes de la comunidad educativa.

Efectivos policiales arribaron posteriormente a la escuela, aprehendieron al hombre y secuestraron el arma blanca. Luego fue esposado y trasladado a la dependencia policial correspondiente.

Mientras aguardaba el traslado, algunos alumnos registraron imágenes del detenido, quien permaneció custodiado por varios efectivos.

La investigación quedó a cargo de la Fiscalía Nº 3 de Morón, encabezada por la fiscal Valeria Courtade. Entre otros aspectos, se investigaba si el hombre atravesaba problemas relacionados con el consumo de sustancias al momento del episodio.

Una vez controlada la situación, las autoridades del establecimiento convocaron a una reunión con madres y padres para informar lo sucedido y llevar tranquilidad a la comunidad educativa.

“El desconocido no es padre de ningún/a estudiante de la EP 46. El mismo fue trasladado a la comisaría antes mencionada”, indicaron desde la institución.

Además, remarcaron que “el equipo directivo activó los protocolos de cuidado establecidos para este tipo de situaciones”.