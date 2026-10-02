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Gualeguaychú realiza este viernes una nueva edición del "Grito Blanco"

Estudiantes, docentes, familias y vecinos participarán este viernes del Grito Blanco, una tradicional movilización que busca concientizar sobre el cuidado del agua y ambiente.

2 de Octubre de 2026
Grito Blanco en Gualeguaychú
Grito Blanco en Gualeguaychú Foto: Archivo

Estudiantes, docentes, familias y vecinos participarán este viernes del Grito Blanco, una tradicional movilización que busca concientizar sobre el cuidado del agua y ambiente.

Gualeguaychú será escenario este viernes de la 22ª edición del Grito Blanco, una tradicional jornada de educación ambiental y participación ciudadana. Este año, la convocatoria se desarrollará bajo el lema “Sin agua no hay vida”.

 

La concentración fue prevista para las 9 en la esquina de 25 de Mayo y Rocamora. Desde ese punto, estudiantes, docentes, familias y vecinos marcharán hasta plaza Urquiza, donde se realizará el acto central.

 

La actividad fue organizada por la Asamblea Ciudadana Ambiental Gualeguaychú, que convocó a niños, jóvenes y adultos a sumarse con carteles, mensajes y banderas relacionados con la protección del ambiente.

Está prevista la presencia de establecimientos educativos públicos y de gestión privada. Los estudiantes acompañarán la movilización y compartirán diferentes mensajes vinculados con el cuidado del agua y los recursos naturales.

 

Durante el acto central se entonarán las estrofas del Himno Nacional Argentino y alumnos de distintas instituciones educativas expondrán reflexiones y mensajes ante los participantes.

Una convocatoria con más de dos décadas

El Grito Blanco lleva más de 20 años realizándose en Gualeguaychú y se consolidó como una jornada destinada a promover la educación ambiental y la participación ciudadana.

 

En esta 22ª edición, la convocatoria pondrá especialmente el foco en la importancia del agua como recurso esencial para la vida y buscará renovar el compromiso de las nuevas generaciones con el cuidado del ambiente.

Temas:

grito blanco Gualeguaychú Ambiente agua Educación Ambiental
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